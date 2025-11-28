«Αυτές είναι οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Φλικ το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα»

Η Μπαρτσελόνα θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα τη φετινή σεζόν, καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση της La Liga, ενώ οι διαδοχικές απώλειες βαθμών στο Champions League την έχουν απομακρύνει από την 8άδα και το απευθείας εισιτήριο στους «16» του θεσμού.

Την ίδια ώρα όμως, ο Χάνσι Φλικ φαίνεται πως ετοιμάζεται και για την επόμενη σεζόν, καθώς όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», ο Γερμανός ήρθε σε επαφή με τον τεχνικό διευθυντή των «Μπλαουγκράνα», Ντέκο, για τις θέσεις που χρειάζονται άμεσα ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις που ο Φλικ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν σίγουρα κινήσεις είναι αυτές του κεντρικού αμυντικού, του σέντερ φορ αλλά και του εξτρέμ, με τον Ντέκο να συμφωνεί. Μάλιστα βασική προτεραιότητα είναι η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, καθώς η αποχώρηση του Ινίγο Μαρτίνεθ προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην ομάδα, με παίκτες να χρειάζεται να παίζουν εκτός της συνηθισμένης τους θέσης.

Μερικά από τα ονόματα που έχουν προκύψει για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας είναι αυτά των Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ), Μουρίγιο (Νότινγχαμ), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Μπενεντέτι (Παλμέιρας) και Μάρκ Γκουεχί (Κρίσταλ Πάλας), με τον τελευταίο να μένει ελεύθερος τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τη θέση του επιθετικού, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, ενώ μπαίνοντας στην επόμενη σεζόν θα κλείσει τα 38 του, οπότε η Μπαρτσελόνα κοιτάζει επιλογές για το μέλλον χωρίς τον Πολωνό.

Ένα από τα ονόματα που επικρατούν είναι αυτό του Χούλιαν Άλβαρες, ωστόσο η πώληση της Ατλέτικο στην Apollo Sports Capital αναμένεται να περιπλέξει την κατάσταση, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να κοιτάζουν την περίπτωση του Χάρι Κέιν, ο οποίος βρίσκεται σε «δαιμονιώδη» κατάσταση με τη φανέλα της Μπάγερν. Η περίπτωση του Άγγλου φαίνεται η πιο πιθανή, καθώς η ομάδα είχε στο στόχαστρό της και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ωστόσο η απόκτηση του Νορβηγού μοιάζει με… άπιαστο όνειρο.

Οι μεταγραφές που κοιτάζει ο Φλικ για το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα

Σχετικά με την απόκτηση εξτρέμ, το ένα όνομα που κοιτάζει η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ήδη στην ομάδα. Ο λόγος για τον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος είναι ως δανεικός στη Βαρκελώνη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη ρήτρα αγοράς του να ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Η πιθανή ενεργοποίηση της ρήτρας θα αποφασιστεί στο τέλος της σεζόν, αφού γίνει αξιολόγηση της απόδοσής του κατά τη διάρκεια του δανεισμού του.

Ένα ακόμα όνομα που βρίσκεται στη λίστα των «Μπλαουγκράνα» είναι αυτό του Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν, ο οποίος έχει βρεθεί και στο παρελθόν στα «ραντάρ» της ομάδας. Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και για την πιθανή αποχώρηση του Ραφίνια, καθώς ο Βραζιλιάνος μπορεί να αποφασίσει να φύγει το καλοκαίρι, με την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας να τον… δελεάζει.