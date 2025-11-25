Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Επιστροφή στη δράση στο Champions League, με την 5η αγωνιστική να ξεκινά το βράδυ της Τρίτης (25/11) και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σπουδαία παιχνίδια.

Στα πρώτα -χρονικά- παιχνίδια, ο Άγιαξ θα υποδεχθεί την Μπενφίκα (19:45), με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς στη φετινή διοργάνωση αφού είναι οι μοναδικές που βρίσκονται στο μηδέν. Την ίδια ώρα Γαλατασαράι και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ υπόσχονται θέαμα στην Πόλη.

Πιο αργά το βράδυ (22:00) ακολουθούν άλλες επτά αναμετρήσεις. Στο ματς που πέφτουν όλα τα… φώτα, η Τσέλσι θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ακόμα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ, όπως και η Μπόντο/Γκλιμτ τη Γιουβέντους που θέλει να μπει στην 24άδα. Παράλληλα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε ταξιδεύει στην Πράγα κόντρα στην Σλάβια, η Μαρσέιγ υποδέχεται τη Νιουκάστλ και τέλος η Νάπολι θα κοντραριστεί με την Καραμπάγκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του Champions League:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα

19:45 Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν

22:00 Μπόντο/Γκλιμτ-Γιουβέντους

22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

22:00 Νάπολι-Καραμπάγκ

22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ

22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Πάφος-Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη-Καϊράτ

22:00 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου

22:00 Λίβερπουλ-PSV

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεταμ

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ

22:00 Σπόρτινγκ-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αταλάντα

Η βαθμολογία:



