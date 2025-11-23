sports betsson
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23 Νοεμβρίου 2025 | 23:35

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
ΚείμενοΝικόλαος Κώτσης
Ενα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν για τον Ολυμπιακό, διεξήχθη 3.027 χιλιόμετρα μακριά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εκεί όπου η Φρέντρικσταντ υποδέχθηκε τη Βίκινγκ, για την 29η αγωνιστική της Eliteserien.

Σε ένα παιχνίδι που σε μεγάλο βαθμό, θα έκρινε το ευρωπαϊκό μέλλον των Πρωταθλητών Ελλάδος. Και αυτό συνέβη. Με τους Βίκινγκς, να παίρνουν το μεγάλο διπλό και να βρίσκονται, πλέον, ένα παιχνίδι μακριά από τον τίτλο στη Νορβηγία.

Με τον θηριώδη Φάλχενερ, να δίνει τη μεγάλη νίκη. Την οποία πανηγύρισε και ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ!
Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό. Κανονική μάχη. Με τη Φρέντρικσταντ να μπαίνει στον αγώνα με φόρα και να αναγκάζει σε απίθανες σωτήριες αποκρούσεις τον Οστμπο στο 23′ και στο 24′. Ενώ στο 45+6′ πάλι ο γκολκίπερ της Μπόντο ακούμπησε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, στον κεραυνό του Σκόγκνβολντ, με την μπάλα να σταματάει και στο δοκάρι της Βίκινγκ.

Οι εικόνες από το παιχνίδι ήταν επικές! Η ένταση απίστευτη. Οι παίκτες από τους πάγκους των δύο ομάδων διαρκώς σε αντεγκλήσεις. Με τη Βίκινγκ να μπαίνει με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην επανάληψη. Αλλά εκεί έπεσε στον απίθανο 20χρονο γκολκίπερ της Φρέντρικσταντ, Μάρτιν Μπόρσεϊμ. Ο οποίος έκανε ανεπανάληπτες επεμβάσεις για να σταματήσει τους διεκδικητές του τίτλου. Οι οποίοι στο ίδιο διάστημα είχαν δύο δοκάρια.

Αλλά η λύση ήρθε από τον κορυφαίο στόπερ του νορβηγικού ποδοσφαίρου. Ο απίθανος Χένρικ Φάλχενερ, με το 6ο του γκολ στο πρωτάθλημα, με κεφαλιά και αυτό, στο 72ο λεπτό, έλυσε τον γρίφο. Εκανε το 0-1 και από εκεί και πέρα, το παιχνίδι έγινε ακόμη πιο έντονο. Με ασταμάτητο «ξύλο» και δραματικές στιγμές.

Ο διαιτητής σφύριξε το τέλος στο 90+10! Με τη Βίκινγκ να περνάει ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος, με 68 βαθμούς έναντι 67 της Μπόντο/Γκλιμτ, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Βίκινγκ υποδέχεται την 7η Βαλερένγκα για να σφραγίσει τον τίτλο, μετά από 34 χρόνια, ενώ η Μπόντο τη Φρέντρικσταντ!

Εάν η Βίκινγκ πάρει το πρωτάθλημα, τότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Εάν ο Ολυμπιακός πάρει το φετινό πρωτάθλημα, τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί απευθείας στη League Phase του Champions League, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Και δεν θα πρέπει να… κυνηγάει την Μπόντο, που αυτή τη στιγμή είναι πάνω του για 500 βαθμούς, στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Πιθανότητες για να είναι απευθείας στη League Phase της νέας σεζόν έχει και ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος, ωστόσο, βρίσκεται στην 7η θέση της σχετικής βαθμολογίας της UEFA.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UEFA
1) Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League / 4η Premiership
2) Μπόντο Γκλιμτ – 55.000 / Champions League / 2η Eliteserien
3) Ολυμπιακός – 54.500 / Champions League / 1ος Super League
4) Κοπεγχάγη – 49.375 / Champions League / 4η Superliga
5) Ντιναμό Ζάγκρεμπ – 44.000 / Europa League / 2η HNL
6) Σάλτσμπουργκ – 44.000 / Europa League / 1η Bundesliga
7) ΠΑΟΚ – 42.250 / Europa League / 2ος Super League
8) Σαχτάρ Ντόνετσκ – 32.000 / Conference League / 1η Premier Liha
9) Φερεντσβάρος – 41.000 / Europa League / 2η NB I
10) Κάραμπαγκ – 40.000 / Europa League / 1η Premyer Liqasi

