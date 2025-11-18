Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η συγκλονιστική αναμέτρηση του UEFA Champions League ζωντανά στο MEGA

Η ασυναγώνιστη δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται ζωντανά στο MEGA.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 22:00, το MEGA θα μεταδώσει τη συγκλονιστική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Η νύχτα στο Φάληρο δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Είναι υπόσχεση και πάθος. Είναι Ολυμπιακός. Εκεί όπου η ψυχή του Πειραιά γεννά θρύλους, έρχεται η πρόκληση των προκλήσεων. Απέναντι του, η Ρεάλ Μαδρίτης. Η πανίσχυρη ομάδα με τα 15 Κύπελλα Πρωταθλητριών, η βασίλισσα του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, στο «Γ. Καραϊσκάκης» τίποτα δεν χαρίζεται. Εδώ, ο Ολυμπιακός παίζει με καρδιά, με πίστη, με τον κόσμο του να γίνεται η φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Μια ευρωπαϊκή βραδιά που θα γραφτεί στην ιστορία. Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ζωντανά και αποκλειστικά στο MEGA.

Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Από τις 21:00 ξεκινά η Pre-Game εκπομπή. Η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού θα μεταφέρει τον παλμό της βραδιάς, με αποκλειστικά ρεπορτάζ από το «Γ. Καραϊσκάκης», πλούσιο παρασκήνιο και όλες τις τελευταίες εξελίξεις λίγο πριν τη σέντρα. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Post-Game εκπομπή αναλαμβάνει δράση. Θα παρακολουθήσουμε τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, αλλά και τα καλύτερα στιγμιότυπα από όλες τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής του UEFA Champions League, ολοκληρώνοντας ιδανικά την ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV