Τι δήλωσε ο Γιαμάλ για τους στόχους του: «Champions League, Μουντιάλ και Χρυσή Μπάλα» (vid)
Ο Λαμίν Γιαμάλ κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της περασμένης σεζόν από τη «Marca». Τι δήλωσε για «Καμπ Νου» και τους φετινούς στόχους.
Η περσινή σεζόν ήταν εντυπωσιακή για τον Λαμίν Γιαμάλ, καθώς έκανε το τρεμπλ στην Ισπανία, ενώ έκανε τρομερές εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας 18 γκολ και 25 ασίστ.
Αυτό οδήγησε στη βράβευσή του από τη «Marca» ως τον καλύτερο παίκτη της χώρας για τη σεζόν 2024/25, ενώ το αντίστοιχο βραβείο για τους προπονητές κέρδισε ο προπονητής του στην Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ.
Μετά τη νίκη του βραβείου «Αλφρέντο Ντι Στέφανο», ο 18χρονος εξτρέμ μίλησε για τη σεζόν του, δηλώνοντας ότι μία ατομική διάκριση σημαίνει ότι όλη η ομάδα διένυσε μία πολύ καλή σεζόν, και του φέρνει περηφάνεια. Παράλληλα, μίλησε και για την επιστροφή στο «σπίτι» της Μπαρτσελόνα, το «Καμπ Νου», λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό και θα δώσει ώθηση για τη νέα σεζόν.
«Όλοι οι ατομικοί τίτλοι δείχνουν ότι ήταν μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Για μένα, μου φέρνει ευτυχία και υπερηφάνεια. Το να συσσωρεύω βραβεία στην ηλικία μου είναι πολύ θετικό. Θα συνεχίσω να δουλεύω και να αγωνίζομαι για να πετύχω τέτοια πράγματα.
Οι οπαδοί σημαίνουν πολλά. Παίζαμε σε ένα γήπεδο που δεν ήταν δικό μας. Το Μοντζουίκ ήταν μια χαρά, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Το Καμπ Νόου θα αποτελέσει τεράστια υποστήριξη για όλους και θα αποτελέσει μεγάλη ώθηση για το υπόλοιπο της σεζόν».
Το καλύτερο όμως έμεινε για το τέλος, καθώς στην ερώτηση που δέχτηκε αναφορικά με το τι θα προτιμούσε να κατακτήσει φέτος ανάμεσα σε Champions League, Μουντιάλ και «Χρυσή Μπάλα», ο Γιαμάλ απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ότι τα θέλει όλα.
«Τα θέλω όλα. Ελπίζω να τα πετύχω όλα, και όσο παίζουμε (σ.σ. στις διοργανώσεις), είναι δυνατό».
Δείτε το βίντεο με τον Λαμίν Γιαμάλ
🗣 Lamine Yamal: «¿Liga, Champions, Mundial o Balón de Oro? Lo quiero todo y es posible»
🔵🔴 El azulgrana va a por todas en esta temporada pic.twitter.com/PYHgvasHM5
— MARCA (@marca) November 20, 2025
