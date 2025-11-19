Το νέο «κρυφό» πάρτι του Γιαμάλ: Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες!
Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς ισπανικό δημοσίευμα αποκάλυψε πως ο 18χρονος οργάνωσε μυστικό πάρτι με VIP ζώνη.
Τους προηγούμενους μήνες, ο Λαμίν Γιαμάλ πρωταγωνιστούσε για την εξωαγωνιστική συμπεριφορά του, ωστόσο τον τελευταίο καιρό το κλίμα είχε «ηρεμήσει». Ο άσος της Μπαρτσελόνα, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, αποχώρησε από την Εθνική Ισπανίας και προκάλεσε νέο σάλο, καθώς αποφάσισε να… ξεσαλώσει ξανά.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Periódico», ο Ισπανός διοργάνωσε ένα νέο ιδιωτικό πάρτι πάρτι το βράδυ της Πέμπτης (13/11), που διήρκησε έως το πρωί της επόμενης μέρας.
Ξανά στο… επίκεντρο ο Λαμίν Γιαμάλ για την εξωγηπεδική του ζωή
Στο πάρτι υπήρχε ένας κανόνας εμπιστευτικότητας για τους καλεσμένους, οι οποίοι όφειλαν να μην έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία άφηναν στην είσοδο του κλαμπ. Εντός του χώρου υπήρχε μία ζώνη VIP, όπου βρισκόταν ο Γιαμάλ με συγγενείς και φίλους. Σε αυτή τη ζώνη, πρόσβαση είχαν μόνο γυναίκες, οι οποίες μπορούσαν να εισέλθουν για ποτό και συζήτηση με τον 18χρονο, ενώ οι άντρες παρέμεναν στον κεντρικό χώρο του κλαμπ.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ήταν ευδιάθετος καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι και μιλούσε με τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, η παρέα του αποχώρησε κατά τα μεσάνυχτα, ενώ ο ίδιος ο Γιαμάλ παρέμεινε στο πάρτι.
