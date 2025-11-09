sports betsson
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 14:30
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα
Ποδόσφαιρο 09 Νοεμβρίου 2025 | 12:38

Ο Γιαμάλ δέχεται το 60% των ρατσιστικών επιθέσεων στα κοινωνικά δίκτυα

Ένας χρόνος παρακολούθησης του λόγου μίσους στο διαδίκτυο αποκαλύπτει ότι ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται τη συντριπτική πλειονότητα των ρατσιστικών σχολίων στην Ισπανία — διπλάσια από εκείνα που στοχοποιούν τον Βινίσιους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Βιταμίνες: 2 μυστικά για να μην σου λείπει καμία

Βιταμίνες: 2 μυστικά για να μην σου λείπει καμία

Spotlight

Είναι μόλις 18 ετών και ήδη θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Λαμίν Γιαμάλ, παιδί της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας, λάμπει στα γήπεδα αλλά δέχεται καθημερινά το πιο σκοτεινό πρόσωπο του αθλητισμού και της κοινωνίας: τον ρατσισμό. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ισπανικού Παρατηρητηρίου Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (Oberaxe), ο Γιαμάλ συγκεντρώνει το 60% όλων των ρατσιστικών επιθέσεων που εντοπίστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα μέσα στην περσινή σεζόν, ποσοστό διπλάσιο από εκείνο του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος μετρά 29%.

Το φαινόμενο δεν είναι πια απλώς μια αίσθηση, αλλά μια καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Μέσα από το σύστημα παρακολούθησης FARO, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αναλύθηκαν πάνω από 33.000 αναρτήσεις και σχόλια που εντάσσονται στον λόγο μίσους κατά παικτών της La Liga. Από αυτά, μόλις το 33% αφαιρέθηκε από τις πλατφόρμες – με το Facebook να αντιδρά αποτελεσματικά (62% αφαίρεση), ενώ το X, πρώην Twitter, μόλις το 10%.

Οι επιθέσεις στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά κατά ποδοσφαιριστών αφρικανικής ή μουσουλμανικής καταγωγής. Ο Γιαμάλ, γιος μητέρας από τη Γουινέα Ισημερινού και πατέρα Μαροκινού, έχει γίνει στόχος φράσεων όπως «μ@#ρο Μόρο», «δεν θα γίνεις ποτέ Ισπανός» ή «στείλτε τον πίσω με τη βάρκα που ήρθε». Η έκθεση καταγράφει ότι το 97% των σχολίων χρησιμοποιεί βίαιη και προσβλητική γλώσσα, ενώ ένα 22% των περιπτώσεων φτάνει στο σημείο να υποκινεί σε βία ή αποκλεισμό.

Η έξαρση των προσβολών συνέπεσε με τον πρώτο «κλάσικο» της περασμένης σεζόν, στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2024, όταν η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά το γκολ του Γιαμάλ στο 77ο λεπτό, τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα μίσους, που μετατράπηκαν σε μια ηλεκτρονική καταιγίδα ρατσισμού. Ο φιλόσοφος Χαβιέρ Γκομά σημειώνει ότι «όταν η πολιτική κάνει την καταγωγή και τη μετανάστευση θέμα αντιπαράθεσης, ο δηλητηριώδης λόγος μεταφέρεται σε κάθε πεδίο, ακόμη και στο ποδόσφαιρο».

Πίσω από την ψυχραιμία του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής φαίνεται να έχει μάθει να ζει με όλα αυτά. «Δεν με αγγίζει ο ρατσισμός», είπε πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη. «Απαντώ μέσα στο γήπεδο».

Οι δικοί του όμως δεν το βλέπουν έτσι. Η οικογένειά του παραδέχεται πως υποφέρει, ειδικά μετά από περιστατικά όπως εκείνο με τον Μονό Μπούργος, που σχολίασε δημόσια πως «αν δεν του πάει καλά το ποδόσφαιρο, θα καταλήξει σε φανάρι». Ο Γιαμάλ, με ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του, απάντησε τότε: «Ήθελε να με επαινέσει, απλώς δεν βρήκε τα σωστά λόγια».

Η έκθεση του Oberaxe δείχνει ότι οι περισσότεροι στόχοι του διαδικτυακού ρατσισμού προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική (42%) και τις μουσουλμανικές κοινότητες (41%), ενώ ακολουθούν οι Αφρικανοί και οι ανήλικοι μετανάστες. Τα περιστατικά αυτά, σημειώνει το Παρατηρητήριο, «δεν πλήττουν μόνο τα άτομα που στοχοποιούνται, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, καθώς διαιωνίζουν στερεότυπα και νομιμοποιούν τη βία».

Η υπουργός Έλμα Σάιθ, μιλώντας στο World Football Summit, τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερη στάση απέναντι σε κάθε μορφή λόγου μίσους. «Έχουμε υπάρξει επιεικείς με κάποιες συμπεριφορές. Ήρθε η ώρα να πούμε μηδενική ανοχή σε κάθε προσβολή που απογυμνώνει τον άνθρωπο από την αξιοπρέπεια του».

Στην Ισπανία του 2025, ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι απλώς ένα ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Είναι καθρέφτης μιας κοινωνίας που ακόμη παλεύει ανάμεσα στον θαυμασμό και στον φόβο του διαφορετικού. Ένας νεαρός που απαντά στην προκατάληψη με το ταλέντο του, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το χρώμα του δέρματος δεν καθορίζει ούτε την αξία, ούτε την ψυχή ενός ανθρώπου.

Headlines:
OT FORUM
Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

Υδρογονάνθρακες: Το ένα τρίτο των κοιτασμάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιταμίνες: 2 μυστικά για να μην σου λείπει καμία

Βιταμίνες: 2 μυστικά για να μην σου λείπει καμία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
Μπάσκετ 09.11.25

Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), προκαλώντας «φρενίτιδα» στα social media.

Σύνταξη
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αφορμή τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια και την πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επιχειρησιακή αδράνεια, πελατειακές λογικές και αναποτελεσματική στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Super League 09.11.25

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Άρης – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Αστέρας Τρίπολης για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός
Super League 09.11.25

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός

LIVE: Κηφισιά – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Θριαμβολογίες για την ενεργειακή συμφωνία – Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια
Ανάρτηση 09.11.25

Θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την ενεργειακή συμφωνία - Επικοινωνιακό μασάζ για τα Βορίζια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, απαριθμεί τα μέτρα για την οπλοκατοχή, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κυβέρνηση και τις ευθύνες της για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, κάνοντας λόγο για «παραχάραξη, στρέβλωση και προσβολή της παράδοσής μας»

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»
Interviews 09.11.25

Aπό τους Ομπάμα, στις κουζίνες του κόσμου: Η ομογενής Σιδηρά Κυρία των Chef, Cat Cora, αποκλειστικά στο in – «Φιλότιμο στη γεύση»

Η Cat Cora (Κατ Κόρα) θα μπορούσε να ήταν μια ακόμη celebrity chef. Επέλεξε να είναι πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η ιστορία της όπως την αφηγήθηκε αποκλειστικά στο in

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Καραΐσκος: «Αφιερώνω τη νίκη στους γονείς μου, είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους κοντά σου»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος μίλησε μετά το τέλος του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ευχαρίστησε συγκινημένος τους γονείς του που τους έχει κοντά του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)
Μπάσκετ 09.11.25

Οι Αμερικανοί αποθεώνουν τον Αβδάλα και τον συγκρίνουν με τον Ντόντσιτς: «Λούκα, εσύ είσαι;» (pics, vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ (33 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), προκαλώντας «φρενίτιδα» στα social media.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο