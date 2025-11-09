Ο Ντε Λα Φουέντε κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τον Γιαμάλ

Ήταν έκπληξη η κλήση του Λαμίν Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας; Σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι από αυτόν έπρεπε να ξεκινήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Όμως, στη δεδομένη χρονική στιγμή, το γεγονός ότι τον συμπεριέλαβε στα πλάνα του για τους αγώνες με την Γεωργία (εκτός έδρας στις 15/11) και με την Τουρκία (εντός έδρας στις 18/11), τον φέρνει σε κόντρα με την Μπαρτσελόνα, καθώς η ομάδα του έχει λόγους που δεν θα ήθελε τον Λαμίν Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας.

Η Μπαρτσελόνα προσέχει πολύ με τη διαχείριση της κατάστασης του 18χρονου Λαμίν Γιαμάλ και τον προφυλάσσει σε κάθε ευκαιρία μετά από ένα επεισόδιο πλευροφαλγίας που επηρέασε και την απόδοσή του, νωρίτερα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Όμως, ο Ντε Λα Φουέντε έχει άλλη άποψη, ή καλύτερα, δεν ανησυχεί για τον Γιαμάλ.

«Παρακολούθησα τον τελευταίο του αγώνα και είμαι σίγουρος πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε για την απόφασή του να συμπεριλάβει στα πλάνα του τον Γιαμάλ..

Βέβαια άφησε να εννοηθεί ότι συνεννοήθηκε και με τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα, καθώς πρόσθεσε: «Ο προπονητής του (σ.σ. εννοεί τον Χάνσι Φλικ) πιστεύει ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι έτοιμος. Επιστρέφει στο επίπεδό του, και θα τον υποστηρίξουμε — είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμος».

Παράλληλα, με βάση τις δηλώσεις του, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να προφυλάξει τον Γιαμάλ: «Έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικά παιχνίδια. Πρόκειται για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και δεν πρόκειται να ρισκάρουμε τίποτα».

Πέρα από το να αντιδράσει η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να αποτρέψει τα σχέδια του Ντε Λα Φουέντε για τον Γιαμάλ. Η συμμετοχή των παικτών στις εθνικές ομάδες είναι υποχρεωτική.