Μία ιδιαίτερη ιστορία για τον Λαμίν Γιαμάλ – Πώς πήρε το όνομά του ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα;

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει καταφέρει από 16 ετών να ξεχωρίσει και να… αναγκάσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να υποκλιθεί στο ταλέντο πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο ένα μυστήριο επικρατούσε γύρω από το όνομά του το οποίο δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Κάτι που αποφάσισε να… λύσει ένας κοντινός άνθρωπος της οικογένειας του Γιαμάλ, ο Χουάν Κάρλος, ιδιοκτήτη ενός μπαρ στη γειτονιά Ροκαφόντα, όπου επισκεπτόταν συχνά ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουί.

Πώς πήρε το όνομα του ο Γιαμάλ…

Όπως αναφέρει Χουάν Κάρλος το όνομα προήλθε από δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Συγκεκριμένα, από δύο φίλους του πατέρα του νεαρού ποδοσφαιριστή, τον Λαμίν και τον Γιαμάλ! Οι οποίοι είχαν βοηθήσει την οικογένεια να εγκατασταθεί στη Βαρκελώνη από το Μαρόκο.

Ο Μουνίρ ήταν ευγνώμων για όσα έκαναν οι δύο άνδρες και τους υποσχέθηκε ότι για να τους ξεπληρώσει θα ονόμαζε το πρώτο του παιδί έτσι. «Η οικογένεια δεν είχε να πληρώσει τους δύο άνδρες που τους βοήθησαν να εγκατασταθούν στην Ισπανία και έτσι τους έδωσαν αυτή την υπόσχεση, την οποία και πραγματοποίησαν» ανέφερε ο Χουάν Κάρλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα δύο ονόματα αραβικής προέλευσης έχουν ιδιαίτερες έννοιες. «Λαμίν» σημαίνει «ειλικρινής», ενώ «Γιαμάλ» σημαίνει «όμορφος».