Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ισπανίας στα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας να αφήνει… υπονοούμενα για την Μπαρτσελόνα.
- Προς de facto κατοχή της Γάζας το Ισραήλ – Το σχέδιο Τραμπ παραπαίει
- Ενα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή
- Γαλλία: Οι όροι της αποφυλάκισης του Σαρκοζί – «Είναι εξαντλητικό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος για τον σωφρονισμό
- «Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ θα παραταχθεί η Ισπανία στα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με Γεωργία και Τουρκία.
Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα τέθηκε νοκ-άουτ λόγω προβλήματος τραυματισμού, με την ομοσπονδία της χώρας να κάνει γνωστή την απουσία του μέσω ανακοίνωσης, αφήνοντας ωστόσο αιχμές κατά της ομάδας του.
Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας για τον Γιαμάλ
Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.
ℹ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025
«Δεδομένης της κατάστασης και δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του παίκτη, η Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον αθλητή από την τρέχουσα κλήση. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναρρώσει καλά και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Ισπανίας ενημερώθηκε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, πως ο Γιαμάλ χρειάστηκε να υποβληθεί σε επεμβατική θεραπεία. Παράλληλα, αναφέρει πως το ιατρικό πόρισμα έφτασε στα χέρια τους αργά το βράδυ της Δευτέρας και έκανε λόγω για απουσία του παίκτη από τις προπονήσεις για 7-10 μέρες.
Όλα αυτά, λίγους μήνες μετά από τις κατηγορίες του Φλικ προς τον Ντε λα Φουέντε ότι δεν προστάτευσε τον παίκτη του.
- Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
- Τι Τζέι Σορτς, η… επιστροφή: Η θερμή υποδοχή των παικτών της Παρί (vid)
- Ο Μέσι συνεχίζει να… τερματίζει τη μπάλα: Έφτασε τις 400 ασίστ και σπάει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ (vids)
- Mία απίθανη ιστορία: Ο νέος σκάουτερ της Κόμο είναι 20 ετών και τον βρήκε από τα social media (pic, vid)
- Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα
- Ντόρσεϊ: «Σημαντικός για την ομάδα ο Έβανς, μόνο αγάπη για Ράιτ και Γκος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις