Χωρίς Γιαμάλ η Ισπανία στα προκριματικά του Μουντιάλ – Κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα

Χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ θα παραταχθεί η Ισπανία στα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με Γεωργία και Τουρκία.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα τέθηκε νοκ-άουτ λόγω προβλήματος τραυματισμού, με την ομοσπονδία της χώρας να κάνει γνωστή την απουσία του μέσω ανακοίνωσης, αφήνοντας ωστόσο αιχμές κατά της ομάδας του.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας για τον Γιαμάλ

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía. ℹ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

«Δεδομένης της κατάστασης και δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του παίκτη, η Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον αθλητή από την τρέχουσα κλήση. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αναρρώσει καλά και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Ισπανίας ενημερώθηκε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, πως ο Γιαμάλ χρειάστηκε να υποβληθεί σε επεμβατική θεραπεία. Παράλληλα, αναφέρει πως το ιατρικό πόρισμα έφτασε στα χέρια τους αργά το βράδυ της Δευτέρας και έκανε λόγω για απουσία του παίκτη από τις προπονήσεις για 7-10 μέρες.

Όλα αυτά, λίγους μήνες μετά από τις κατηγορίες του Φλικ προς τον Ντε λα Φουέντε ότι δεν προστάτευσε τον παίκτη του.