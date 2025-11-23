Ο Φλορεντίνο Πέρεθ άφησε αιχμές για την Μπαρτσελόνα και τον αντιπρόεδρο των διαιτητών

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, σε δηλώσεις του άφησε «αιχμές» κατά της Μπαρτσελόνα αναφορικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου της Βαρκελώνης, οι «μπλαουγκράνα» φέρονται να έχουν καταβάλει περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ στον Νεγκρέιρα και το στενό του περιβάλλον μέσα σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών, από το 2001 έως το 2018. Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστεί η φύση αυτών των πληρωμών και αν σχετίζονται με προσπάθεια επηρεασμού διαιτητικών αποφάσεων. Επισήμως, οι πληρωμές αυτές αφορούσαν “τεχνικές αναφορές” για διαιτητές, διαβουλεύσεις, αξιολογήσεις διαιτητών και παρόμοιες υπηρεσίες.

Όσα ανέφερε ο Πέρεθ

«Η Ρεάλ είναι η μόνη που εμφανίστηκε στη δίκη της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Τέσσερις πρόεδροι της Μπαρτσελόνα έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για 17 χρόνια στον αντιπρόεδρο των διαιτητών.

Δεν είναι φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να πληρώνει τον αντιπρόεδρο των διαιτητών πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε διάστημα 17 ετών, όποιος κι αν είναι ο λόγος. Και συμπωματικά συμπίπτει με την καλύτερη αθλητική περίοδό της.

Έχουν υπάρξει αλλαγές και ο Φραν Σότο, ο νέος πρόεδρος της CTA, ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα. Ζητά να ξεχάσουμε την υπόθεση Νεγκρέιρα. Ποιος μπορεί να την ξεχάσει; Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι διαιτητές που εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί».