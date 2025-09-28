Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Μια ήττα σε ντέρμπι με τους «ροχιμπλάνκος» δεν είναι ποτέ αποδεκτή από τους οπαδούς της «βασίλισσας», πόσο μάλλον αν η Ρεάλ έχει δεχθεί πέντε γκολ, όπως έγινε χθες στο Μετροπολιτάνο.

Φαίνεται μάλιστα πως η συντριβή της Ρεάλ και η αγωνιστική της εικόνα, προκάλεσε και την αντίδραση του προέδρου της ισπανικής ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τα ρεπορτάζ των ισπανικών εφημερίδων ν’ αναφέρουν ότι ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας του μετά το τέλος του ντέρμπι.

Ο Πέρεθ ήταν στις εξέδρες του Μετροπολιτάνο και είδε την Ρεάλ να δέχεται πέντε γκολ και προφανώς η εικόνα της «βασίλισσας» τον οδήγησε στην απόφαση να επισκεφτεί τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των «μερένχες» έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας, θέλοντας να θέσει παίκτες και Τσάμπι Αλόνσο προ των ευθυνών τους.

«Σήμερα δεν ήταν η μέρα μας, η απόδοσή μας δεν ήταν καλή. Μας νίκησαν γιατί ήταν καλύτεροι και αυτό που θέλω είναι να μάθουμε από αυτό το πάθημα.

Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης και πρέπει ν’ αντιδράσουμε», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Ρεάλ, μιλώντας στα αποδυτήρια της ομάδας του, λίγα λεπτά μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο δέχθηκε σκληρή κριτική για το κοουτσάρισμα που έκανε στο ντέρμπι και ειδικά για την απόφασή του ν’ αντικαταστήσει τον Αρντά Γκιουλέρ στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και πιο συγκεκριμένα στο 59’.

Πολλοί οπαδοί της «βασίλισσας» ανέφεραν πως από την στιγμή που ο Τούρκος μέσος βγήκε από το παιχνίδι, η Ρεάλ κατέρρευσε, κατηγορώντας τον Αλόνσο για «δώρο» στην ομάδα του Σιμεόνε.

Δεν ήταν όμως μόνο ο Ισπανός τεχνικός που δέχθηκε τα «βέλη» του Τύπου, αλλά σκληρή κριτική ασκήθηκε και στα μεγάλα αστέρια της Ρεάλ, καθώς οι περισσότεροι κινήθηκαν σε… ρηχά νερά και δεν κατάφεραν ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μεγάλου αγώνα.