«Ξέμεινε» στο δεξί μπακ η Ρεάλ: Εκτός για ένα μήνα ο Καρβαχάλ

Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι της πόλης απέναντι στην Ατλέτικο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Ισπανός μπακ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού, και δεν θα μπορεί να υπολογίζεται από τον Τσάμπι Αλόνσο για περίπου ένα μήνα.

Έξω και ο Άρνολντ, ξέμεινε η Ρεάλ

Παράλληλα, ο Καρβαχάλ δεν είναι ο μόνος δεξιός οπισθοφύλακας της «Βασίλισσας» που είναι τραυματίας, καθώς και το νέο απόκτημά της, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ με μυϊκό τραυματισμό, κάτι που σημαίνει ότι η Ρεάλ στα επόμενα πέντε παιχνίδια δεν θα έχει κάποιον από τους δύο παίκτες που έχει σε αυτή τη θέση.

Μάλιστα, σε αυτά τα παιχνίδια συμπεριλαμβάνονται δύο παιχνίδια εκτός έδρας για το Champions League, με την Καϊράτ στο Καζακστάν και τη Γιουβέντους στο Τορίνο, ενώ στο πρωτάθλημα θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα για το πρώτο «Classico» της σεζόν.