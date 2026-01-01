Ο Ντε Λα Φουέντε και η κόντρα με τον Φλικ λόγω του Γιαμάλ

Μια από τις κόντρες που «έγραψαν» το 2025 στην Ισπανία ήταν μεταξύ του προπονητή της Εθνικής Λουίς ντε λα Φουέντε και του προπονητή της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ. Στο κάδρο και των δυο ήταν Λαμίν Γιαμάλ επειδή τον Σεπτέμβριο διαγνώστηκε με ηβαλγία, μετά την κλήση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Χάνσι Φλικ έκανε δηλώσεις σχετικά με τον Λαμίν Γιαμάλ και προέκυψε η διαμάχη ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ισπανική Ομοσπονδία. Οι δηλώσεις του Φλικ ήταν κριτικές προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λουίς ντε λα Φουέντε, θεωρώντας ότι η Ισπανία χειρίστηκε το θέμα με τρόπο που επηρέαζε την κατάσταση του παίκτη.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε δεν το ξέχασε και μίλησε ξανά για την υπόθεση, τονίζοντας ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του και ότι στην Εθνική Ισπανίας βάζουν την υγεία των παικτών πάνω από όλα. «Κατανοώ τον ρόλο που έχει ο καθένας μας και ότι θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτό που μας ανήκει. Κατανοώ τη θέση του (σ.σ. του Χάνσι Φλικ), όπως σίγουρα κι εκείνος θα κατανοεί τη δική μου, γιατί υπήρξε επίσης προπονητής της χώρας του, της Γερμανίας. Εγώ επικεντρώνομαι στην ευθύνη μου, που είναι να είμαι προπονητής της Ισπανίας, και αυτό σημαίνει να φέρνω τους καλύτερους για να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Αυτή και μόνο η σκέψη δικαιολογεί οποιαδήποτε απόφασή μας», τόνισε ο ντε λα Φουέντε. Και πρόσθεσε: «Και θέλω να τονίσω ότι φροντίζουμε την υγεία των παικτών, ότι αποτελεί προτεραιότητα και ότι μπορούμε να το αποδείξουμε. Διότι όταν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία με τον Λαμίν, ή με οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιιριστή, δεν αγωνίστηκε και επέστρεψε στον σύλλογό του. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου».

Πρόσφατα, ο Φλικ ζήτησε να κληθεί στην εθνική Ισπανίας ο Αλεχάντρο Μπάλδε, ενώ πηγές της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν το ίδιο για τον Άλβαρο Καρέρας. Ο ντε λα Φουέντε έδωσε τη δική του άποψη για τις προοπτικές των δύο παικτών: «Όλοι οι σύλλογοι, χωρίς εξαίρεση, είναι ευχαριστημένοι όταν οι παίκτες τους πηγαίνουν στην Εθνική ομάδα. Και δεν γνωρίζω κανέναν παίκτη που να μη θέλει να έρθει. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί αναδεικνύει την αξία του συλλόγου και του ποδοσφαιριστή. Η Εθνική ομάδα είναι μία βιτρίνα προβολής που σου προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση. Παρ’ όλα αυτά, είμαι απολύτως απρόσβλητος από σχόλια. Οι αποφάσεις μας είναι ελεύθερες και καλώ αυτούς που θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι. Ο Μπάλδε έχει ήδη βρεθεί μαζί μου, ο Καρέρας όχι ακόμη, αλλά υπήρξε διεθνής στις μικρότερες κατηγορίες. Και οι δύο βρίσκονται στην προ-λίστα μας και τα πηγαίνουν πολύ καλά, όμως όσο θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι που τα πηγαίνουν καλά, εκείνοι θα συνεχίσουν να καλούνται».