Διακοπές στην… έρημο για τον Γιαμάλ (vid)
Ο Λαμίν Γιαμάλ απολαμβάνει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του στο Ντουμπάι, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και στην έρημο.
Στο Ντουμπάι βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον σταρ της Μπαρτσελόνα να απολαμβάνει λίγες μέρες ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της διακοπής της ποδοσφαιρικής δράσης για τις γιορτές.
Πριν επιστρέψει στη Βαρκελώνη για την επάνοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο 18χρονος σούπερσταρ πάντως άφησε για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και έζησε την εμπειρία της ερήμου, όπου μάλιστα είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και Dune Buggy στους αμμόλοφους.
Ο Ισπανός επιθετικός έδειξε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τις στιγμές, τις οποίες και μοιράστηκε με τους φανς του μέσω στόρι στο Instagram.
Δείτε τι ανέβασε ο Γιαμάλ
