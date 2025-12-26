Ο Λαμίν Γιαμάλ έπαιξε ποδόσφαιρο με νεαρούς θαυμαστές του στο Ντουμπάι (vid)

Που να το φανταστεί μια παρέα νεαρών που αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο ότι στο παιχνίδι τους θα συμμετείχε και ο Λαμίν Γιαμάλ!

Κι όμως έγινε. Συγκεκριμένα σε παραλία του Ντουμπάι κι ενώ κάποιοι πιτσιρικάδων έπαιζε μπάλα, όταν εμφανίστηκε ο αστέρας της Μπαρτσελόνα και δέχθηκε να παίξει μαζί τους χωρίς κανέναν δισταγμό.

Ο Γιαμάλ φυσικά έπαιζε στο… ρελαντί προκειμένου να μην φέρει σε δύσκολη στιγμή τα παιδιά όμως ακόμη κι έτσι κάποια μαγικά τα έκανε, αφήνοντας «άφωνους» όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι.

Φυσικά στη θέα του 18χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή μαζεύτηκε αρκετός κόσμος ο οποίος απαθανάτιζε τις σπάνιες στιγμές καθώς πότε ξανά θα δει κάποιος τον Γιαμάλ από τόσο κοντά και μάλιστα να παίζει τη μπαλίτσα του σε παραλία. Φυσικά ο Γιαμάλ μοίρασε αρκετά αυτόγραφα και βγήκε φωτογραφίες με τους θαυμαστές, του συνδυάζοντας το αγαπημένο του άθλημα με διακοπές.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα βρίσκεται αυτό το διάστημα στο Ντουμπάι απολαμβάνοντας την άδεια που έχει από τη Μπαρτσελόνα με την επιστροφή στις προπονήσεις να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου.

Δείτε παρακάτω σχετικά στιγμιότυπα

🎥 | Lamine Yamal playing football with kids yesterday on the beach in Dubai. 🇦🇪🏖 pic.twitter.com/Mp9Gsm9Gvw — Access Yamal (@AccessYamal) December 25, 2025