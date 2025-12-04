Ο Μουζακίτης, ο Γιαμάλ και τα… διλήμματα (vid)
Στο περιθώριο της βράβευσής του την περασμένη Δευτέρα, ο Χρήστος Μουζακίτης απάντησε σε μια σειρά ποδοσφαιρικών διλημμάτων που του έθεσε το Transfermarkt.
Την περασμένη Δευτέρα (1/12) ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στην Ιταλία ώστε να βραβευθεί από την εφημερίδα εφημερίδα Tuttosport για το «Golden Boy Web», στο οποίο και σάρωσε στην ψηφοφορία του κοινού, αφήνοντας πίσω του άλλα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Στη λαμπερή εκδήλωση, ο νεαρός μέσος που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό συναντήθηκε και με το «Transfermarkt», το οποίο τον έβαλε στη διαδικασία να επιλέξει σε μερικά διλήμματα για τους λογαριασμούς της γνωστής ιστοσελίδας στα σόσιαλ μίντια.
Αρχικά ανάμεσα σε Πέδρι και Γκάβι, είπε Πέδρι. Ανάμεσα σε Πέδρι και Μπέλινγκχαμ, είπε Μπέλινγκχαμ. Ανάμεσα σε Μπέλινγκχαμ και Γιαμάλ, απάντησε Γιαμάλ και στο τέλος με… Γιαμάλ και Μουζακίτη, επέλεξε ξανά τον άσο της Μπαρτσελόνα, σε μια πολύ όμορφη στιγμή.
