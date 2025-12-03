Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
- Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
- Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
- Κρίσιμη η κατάσταση στη νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ – «Το περιβάλλον εργασίας ολοένα και πιο απωθητικό»
- Δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αλικαρνασσού
Λίγα 24ωρα μετά την παρουσία του στο Τορίνο για να παραλάβει το βραβείο Golden Boy Web 2025, ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε σήμερα (3/12) στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά.
Φωτογραφήθηκε με παιδιά όλων των ηλικιών και αποθεώθηκε κατά την παρουσία του εκεί, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα, στη συνέχεια μίλησε και σε όσους βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων.
Οι πιτσιρικάδες «τρελάθηκαν» με τον νεαρό άσο και δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τον «Golden Boy» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον ίδιο να υπογράφει αυτόγραφα.
Δείτε εικόνες από την επίσκεψη του Μουζακίτη στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά
- Μαρκό-Λεβαδειακός 1-3: Καλπάζουν και στο Κύπελλο οι Βοιωτοί, πρόκριση με 4Χ4
- Ο Γκουαρντιόλα έστειλε «μήνυμα» στην Άρσεναλ
- Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
- LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (pic)
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- ΠΑΟΚ: Ο Νίκος Βεζυρτζής νέος πρόεδρος της ΚΑΕ
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν χαλαρώσαμε καθόλου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις