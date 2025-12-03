Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Λίγα 24ωρα μετά την παρουσία του στο Τορίνο για να παραλάβει το βραβείο Golden Boy Web 2025, ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε σήμερα (3/12) στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά.

Φωτογραφήθηκε με παιδιά όλων των ηλικιών και αποθεώθηκε κατά την παρουσία του εκεί, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα, στη συνέχεια μίλησε και σε όσους βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων.

Οι πιτσιρικάδες «τρελάθηκαν» με τον νεαρό άσο και δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τον «Golden Boy» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον ίδιο να υπογράφει αυτόγραφα.

Δείτε εικόνες από την επίσκεψη του Μουζακίτη στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά