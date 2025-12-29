«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Για την αξία του Λαμίν Γιαμάλ μίλησε ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες, ο οποίος ανέλαβε πριν έναν χρόνο την εκπροσώπηση του σταρ της Μπαρτσελόνα. Ο Ζόρζε Μέντες έκανε πρόβλεψη μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του Λαμίν Γιαμάλ.

«Ο παίκτης του μέλλοντος; Είναι ο Λαμίν Γιαμάλ», δήλωσε ο Μέντες, στο περιθώριο των Globe Soccer Awards. Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι μπορεί ακόμη να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου παίκτη στον κόσμο. Είναι ποιοτικός παίκτης σε πολλούς τομείς».

Σύμφωνα με τον Μέντες ένα δυνατό όπλο του Λαμίν Γιαμάλ είναι ότι «ξέρει ακριβώς τι κάνει, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου» και ένα ακόμη ότι «είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής και ένας φανταστικός νέος άνθρωπος, που μαθαίνει συνεχώς».

Τι άλλο προβλέπει ο Μέντες για τον Γιαμάλ; «Νομίζω ότι βρίσκεται στο καλύτερό του επίπεδο, ικανός να κατακτήσει ατομικούς τίτλους και τρόπαια με την Μπαρτσελόνα και ότι μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια».

Ηδη, ο Γιαμάλ, ο οποίος γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 2007, άρχισε να κλέβει εντυπώσεις και να εντυπωσιάζει. Έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει παίξει στην La Liga, όταν έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 15 ετών και 290 ημερών. Επιπλέον, έχει καταρρίψει αρκετά ρεκόρ με την εθνική Ισπανίας καθώς ήταν ο νεότερος σκόρερ του EURO 2024 και ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε σε μεγάλο τουρνουά όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με την Μπαρτσελόνα, ο Γιαμάλ έχει ήδη δείξει την αξία του ως βασικός επιθετικός, με διψήφιο αριθμό τερμάτων και ασίστ σε πολλές διοργανώσεις. Έχει συμβάλει σημαντικά στην πορεία της ομάδας στη La Liga και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι επιδόσεις του σε τόσο νεαρή ηλικία προκάλεσαν ακόμη και τον σεβασμό αντιπάλων, με τον προπονητή της Ίντερ Σιμόνε Ιντσάγκι να τον αποκαλεί «φαινόμενο που γεννιέται μία φορά κάθε 50 χρόνια».

Το 2025 ο Γιαμάλ κατέκτησε επίσης σημαντικά ατομικά βραβεία, όπως το Kopa Trophy και πλασαρίστηκε δεύτερος στη λίστα της Χρυσής Μπάλας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε βραβεία στα Globe Soccer Awards 2025 που έγιναν στο Ντουμπάι. Συγκεκριμένα:

-Κορυφαίος Επιθετικός (Best Forward of the Year) για το 2025 — ξεπέρασε παίκτες όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

-Έλαβε και το βραβείο Maradona Award, που αναγνωρίζει το μοναδικό ταλέντο και την επιρροή του στο παιχνίδι.

-Στην ίδια τελετή τιμήθηκε επίσης ως Καλύτερος Παίκτης U-23.