Σοβαρός τραυματισμός για Τερ Στέγκεν, επιστρέφει στην Μπαρτσελόνα

Ούτε δύο εβδομάδες δεν πρόλαβε να κλείσει στη Τζιρόνα ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν και είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Θυμίζουμε πως η ομάδα της Καταλονίας απέκτησε τον έμπειρο τερματοφύλακα ως δανεικό από την Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν καθώς στους «μπλαουγκράνα» δεν υπολογιζόταν.

Στο παιχνίδι με την Οβιέδο όμως, ο Γερμανός άσος τραυματίστηκε σοβαρά, έστω κι αν έβγαλε όλο το παιχνίδι. Προφανώς το πρόβλημα δεν έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο στις εξετάσεις που υποβλήθηκε μετά, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό που μπορεί να τον αφήσει εκτός ως και τέσσερις μήνες. Όπως ακούγεται ο Τερ Στέγκεν ενδέχεται να έχει τραυματισμό στον τένοντα, κάτι που θα απαιτούσε χειρουργική επέμβαση το συντομότερο δυνατό.

Στη Τζιρόνα περιμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις ώστε να είναι σίγουροι κι αν τελικά επιβεβαιωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού, σύμφωνα με τα καταλανικά ΜΜΕ σκοπεύουν να τον στείλουν πίσω στην Μπαρτσελόνα. Κάτι απόλυτα λογικό καθώς είναι δανεικός και δύσκολα θα ξαναπαίξει τη φετινή σεζόν.

Να σημειώσουμε πως βάσει της συμφωνία που υπάρχει η οι Μπλαουγκράνα καλύπτουν το 90% του μισθού του τερματοφύλακα.

Έτσι θα ολοκληρωθεί άδοξα η παρουσία του Τερ Στέγκεν στη Καταλανική ομάδα, με την οποία πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις δύο φορές. Ο Γερμανός ήθελε να πάρει παιχνίδια ώστε να είναι στην αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ, ωστόσο φαίνεται πως τα πράγματα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά για εκείνον.