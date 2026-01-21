Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Τερ Στέγκεν η Χιρόνα

Ο Αντρέ Τερ Στέγκεν υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας και η Χιρόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του από την Μπαρτσελόνα, με τη μορφή του δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο 33χρονος Γερμανός διεθνής γκολκίπερ ήθελε να φύγει από την Μπαρτσελόνα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, καθώς θέλει να παίζει βασικός ώστε να είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι.

Δεν έπαιζε στην Μπαρτσελόνα ο Τερ Στέγκεν

Ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε μεν συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ και την παρουσία του Σέσνι δεν ήταν βασικός τη φετινή σεζόν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας και αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση της Χιρόνα.

Ο διάσημος γκολκίπερ ήταν στην Μπαρτσελόνα από το καλοκαίρι του 2014, ερχόμενος από την Γκλάντμπαχ, και έχει κερδίσει έξι τίτλους στη La Liga και ένα Champions League.