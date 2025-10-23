Γιατί μπορεί να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο ο Τερ Στέγκεν
Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν ενδέχεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο.
Το τέλος μίας εποχής πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο αρχηγός της, Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει μετά από 11 χρόνια από την ομάδα.
Ο Γερμανός τερματοφύλακας, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση το καλοκαίρι, αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Δεκέμβριο, ωστόσο ο Χάνσι Φλικ δεν τον υπολογίζει για βασικό, καθώς προτιμάει τον Ζοάν Γκαρσία.
Πλέον, ο 33χρονος, που βρέθηκε κοντά στην πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι μετά από διαμάχη με τη διοίκηση, σκέφτεται να φύγει από τους «Μπλαουγκράνα». Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πέτενμπεργκ αλλά και δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Τερ Στέγκεν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον καταλανικό σύλλογο ακόμα και τον προσεχή Ιανουάριο, καθώς ξέρει ότι δεν υπολογίζεται ως πρώτη επιλογή.
Παράλληλα, το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και ο Γερμανός πορτιέρε θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής για να είναι έτοιμος για τη διοργάνωση, ενώ πιθανό σενάριο είναι η Μπαρτσελόνα να τον παραχωρήσει δανεικό. Το συμβόλαιο του Τερ Στέγκεν με την πρωταθλήτρια Ισπανίας λήγει το 2028.
