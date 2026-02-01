Έλτσε – Μπαρτσελόνα 1-3: Διπλό και +4 για τους Μπλαουγκράνα

Σε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-1 στην έδρα της Έλτσε για την 22η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγε με τέσσερις βαθμούς από τη Ρεάλ που παίζει αύριο με τη Βαγιεκάνο. Πολλές και μεγάλες ευκαιρίες σπατάλησαν οι Καταλανοί που δεν το πλήρωσαν, με τους γηπεδούχους να μένουν για πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη και να αρχίζουν να αγχώνονται.

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυνατά στο ματς μόλις στο 6′ άνοιξαν το σκορ όταν ο Όλμο βρήκε με τρομερή μπαλιά τον Γιαμάλ, εκείνος πέρασε τον Πένια και σε κενό τέρμα έκανε το 0-1. Όλμο και Μπαλντέ έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες μέχρι το 20λεπτο για την Μπάρτσα ενώ στο 28′ ο Όλμο σημάδεψε δοκάρι με δυνατό σουτ. Στο επόμενο λεπτό η Έλτσε βρήκε την ισοφάριση από το πουθενά σε τετ α τετ του Ροντρίγκες από μπαλιά του Βαλέρα.

Στο 32′ η Μπαρτσελόνα έχασε αδιανόητη ευκαιρία με διπλό δοκάρι του Φεράν, ο οποίος αστόχησε από καλή θέση και στο 34′. Με τη συμπλήρωση 40 λεπτών η ομάδα του Χάνσι Φλικ πέτυχε τελικά το δεύτερο γκολ όταν ο Ντε Γιονγκ απέφυγε τον Πένια και έστρωσε στον Φεράν που δεν γινόταν να χάσει και αυτό. Ο Ισπανός φορ πλάσαρε από κοντά και έκανε το 1-2. Σε τρομερή αντεπίθεση στο 43′ ο Φερμίν αστόχησε εξ επαφής και στη συνέχεια ο Ραφίνια σούταρε λίγο άουτ. Στο 44′ ο Φερμίν έχασε νέα ευκαιρία και στο 45+3′ ο Τσους έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Φεράν.

Στο δεύτερο μέρος η Έλτσε είχε μία καλή στιγμή στο 50′ με πλασέ του Ροντρίγκες και στο 63′ ο Γιαμάλ έκανε κακό τελείωμα απέναντι από τον Πένια. Ένα λεπτό αργότερα ο Μεντόθα έχασε σπουδαία ευκαιρία από κοντά και στο 68′ ο Ράσφορντ έφυγε τετ α τετ, αλλά πλάσαρε άουτ. Στο 72′ η Μπαρτσελόνα κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι καθώς ο Γιαμάλ έκανε το γύρισμα, ο Αφενγκρούμπερ δεν έδιωξε καλά και ο Ράσφορντ σε κενό τέρμα έκανε το 1-3. Στο 90+1′ ο Γκαρθία μπλόκαρε μία κεφαλιά του Άνταμ και το σκορ δεν άλλαξε.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (30/01)

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2

Σάββατο (31/01)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3

Κυριακή (01/02)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Μπέτις-Βαλένθια (17:15)

Χετάφε-Θέλτα (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Δευτέρα (02/02)

Μαγιόρκα-Σεβίλλη (22:00)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/02)

Θέλτα-Οσασούνα (22:00)

Σάββατο (07/02)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο (15:00)

Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα (17:15)

Σεβίλλη-Τζιρόνα (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε (22:00)

Κυριακή (08/02)

Αλαβές-Χετάφε (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε (17:15)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις (19:30)

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)