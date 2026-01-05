Ο Γιαμάλ παρέλαβε το βραβείο «Μαραντόνα» με δώρο ένα Bugatti Tourbillon – Η αξία του πανάκριβου ρολογιού (pic)

O Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στα 18 του χρόνια και να σαρώνει το ένα βραβείο μετά το άλλο, αποδεικνύοντας πως είναι «φαινόμενο» και ότι αποτελεί τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα.

Ο 18χρονος εξτρέμ είχε την τιμητική του στο γκαλά των Globe Soccer Awards, όπου έλαβε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Μαραντόνα για τον πιο ταλαντούχο παίκτη της σεζόν, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να παραλαμβάνει εκτός από το βραβείο και ένα απίθανο δώρο.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα πήρε ένα ρολόι Bugatti Tourbillon της Jacob & Co. αξίας περίπου 372.000 ευρώ!

Τι είναι το πανάκριβο ρολόι που πήρε ο Γιαμάλ

Το συγκεκριμένο ρολόι αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της Jacob & Co. με την Bugatti και είναι εμπνευσμένο από τον V16 κινητήρα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η εταιρία. Το Bugatti Tourbillon είναι φτιαγμένο από λευκό χρυσό 18 καρατίων και περιλαμβάνει 328 διαμάντια και 18 ρουμπίνια, που αναπαριστούν τα πίσω φώτα του super car που έχουν δημιουργήσει.

Η συγκεκριμένη έκδοση, η «Baguette Edition», ανήκει στα 18 πιο limited ρολόγια από τα μόλις 150 συνολικά που θα παραχθούν.

Δείτε την ανάρτηση για τον Γιαμάλ: