Φαντασιώσεις, αποδράσεις και έρωτας: Όλα όσα γνωρίζουμε για το νέο άλμπουμ της Lady Gaga πριν κυκλοφορήσει

Μιλώντας στη Vogue, η Lady Gaga ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το «LG7» τον Φεβρουάριο του 2025. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, την ενθάρρυνε να επιστρέψει στην ποπ μουσική.

«Ο Μάικλ είναι ο άνθρωπος που μου πρότεινε να κάνω έναν νέο ποπ δίσκο. Μου είπε: ‘Μωρό μου. Σε αγαπώ. Πρέπει να κάνεις ποπ μουσική’ », δήλωσε η Gaga στη Vogue.

Έπειτα από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από το ενδεχόμενο ενός νέου άλμπουμ, η Gaga κυκλοφόρησε το lead single του LG7, «Disease», στις 25 Οκτωβρίου.

«LG6.5»

Πριν από την κυκλοφορία του LG7, η Gaga κυκλοφόρησε το «Harlequin», το συνοδευτικό άλμπουμ της ταινίας «Joker: Folie à Deux» -το οποίο ονόμασε «LG6.5»- στις 27 Σεπτεμβρίου.

Δούλεψε στο Harlequin μαζί με τον Πολάνσκι, ο οποίος διετέλεσε συν-εκτελεστικός παραγωγός στο άλμπουμ με τη Gaga. Και οι δύο αναγράφονται ως συνθέτες σε τέσσερα κομμάτια: «Good Morning», «Get Happy», «Oh, When the Saints» και «If My Friends Could See Me Now».

Από τον νέο της ήχο μέχρι την πιθανότητα περιοδείας, εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το άλμπουμ της Gaga.

Ποιος είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ της Lady Gaga;

Το επερχόμενο άλμπουμ της Gaga δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο, αλλά αναφέρεται από την ποπ σταρ και τους θαυμαστές της ως «LG7».

Τι είδος είναι;

Σε συνέντευξή της στη Vogue την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, η Gaga αποκάλυψε ότι το LG7 θα είναι ένας dark-pop δίσκος. «Το άλμπουμ είναι χαοτικό από την άποψη του είδους – σπάει τα μουσικά είδη, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι μια βαθιά προσωπική ματιά στο μυαλό μου ως παραγωγός και στον τρόπο που σκέφτομαι τη μουσική», είπε στο δημοσίευμα.

Η Gaga σημείωσε επίσης ότι ο δίσκος διαθέτει προσωπική αφήγηση σε όλη τη διάρκεια – αλλά μέσα από «φαντασιώσεις και αποδράσεις».

«Η πραγματικότητα είναι παρούσα μόνο για το λόγο ότι οι φαντασιώσεις προέρχονται από ένα πραγματικό άτομο, που προσπαθεί να καταπραΰνει το εσωτερικό του χάος», δήλωσε η Gaga στη Vogue.

Πρόσθεσε δε, ότι το LG7 δεν είναι «εξαιρετικά σοβαρό» και είναι «πολύ διασκεδαστικό και προορίζεται για να το απολαύσετε σε ένα πάρτι, σε ένα κλαμπ ή στο σπίτι»

Σε συνέντευξή της στον Scott Evans του Access Hollywood τον Μάιο, σημείωσε επίσης ότι της αρέσει «να καταρρίπτει τα είδη» και «να εξερευνά τη μουσική».

«Disease»

Στις 25 Οκτωβρίου, η Gaga κυκλοφόρησε το lead single του LG7, το «Disease».

Το τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους: «I could play the doctor, I can cure your disease» και παρουσιάζει την τραγουδίστρια να παλεύει με τους εσωτερικούς της δαίμονες. Τέσσερις ημέρες αργότερα, κυκλοφόρησε το επίσημο μουσικό βίντεο, στο οποίο η ηθοποιός/μουσικός εμφανίζεται με μαύρα μαλλιά ενώ καταδιώκεται από ένα αυτοκίνητο.

Από τότε η Gaga κυκλοφόρησε δύο εναλλακτικές εκδοχές του κομματιού -μια εκτέλεση με πιάνο και μια εκδοχή με ηλεκτρική κιθάρα.

«Δεδομένου ότι το ρεφρέν του Disease γράφτηκε στο πιάνο, αυτή η εκδοχή ήταν σε ορισμένα σημεία σχεδόν ζοφερή. Έτσι, κάτι που πάντα προσπαθώ να κάνω όταν τραγουδάω ξανά ένα τραγούδι είναι να πάω πιο βαθιά, και αναρωτήθηκα αν παίρναμε λίγη από την ενέργεια της ηλεκτρικής κιθάρας που υπάρχει στην pop εκδοχή και την απογυμνώναμε – θα έβρισκα ένα άλλο επίπεδο στο τραγούδι; Και το βρήκα», δήλωσε στη Vogue την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της Lady Gaga;

Σε μια συνέντευξη στη Vogue, η Gaga αποκάλυψε ότι το LG7 πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2025, αν και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Θα ακολουθήσει περιοδεία μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ;

Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη περιοδεία, η Gaga πρόκειται να γίνει headliner στο Coachella το 2025. Μεταξύ της κυκλοφορίας του άλμπουμ τον Φεβρουάριο και μιας θέσης ως headliner σε φεστιβάλ, μια ανακοίνωση περιοδείας θα μπορούσε να βρίσκεται στα σκαριά.

*Με πληροφορίες από: People | Ilana Kaplan