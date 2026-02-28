Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος 17 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι η Κίνα παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2020, ως βάση για να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα «ξεκλειδώσει» την έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ένα σχέδιο για την επιβολή ταυτότητας ψηφοφόρων και την απαγόρευση της επιστολής ψήφου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και οι υποστηρικτές του αναμένουν πως το σχέδιό τους θα ενσωματωθεί στο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου για το θέμα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.

Με την επίκληση ξένων απειλών, θα κηρύξει έκτακτη ανάγκη

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι τα νομοθετικά σώματα και τα πολιτείες που ελέγχουν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο μια πολιτεία διεξάγει τις εκλογές της και ο πρόεδρος δεν έχει καμία εξουσία να το κάνει», δήλωσε ο Peter Ticktin, δικηγόρος από τη Φλόριντα που υποστηρίζει το σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Washington Post, ο Ticktin παρακολούθησε τη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης με τον Τραμπ και ήταν μέλος της νομικής του ομάδας, ενώ ήταν εκείνος που κατέθεσε μια ανεπιτυχή μήνυση το 2022 κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς πως συνωμότησαν για να τον βλάψουν, με ισχυρισμούς ότι η εκστρατεία του το 2016 ήταν σε συνεννόηση με την Ρωσία.

«Όμως εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχουν ξένα συμφέροντα που παρεμβαίνουν στις εκλογικές μας διαδικασίες», συνέχισε ο Ticktin, υποστηρίζοντας πως «αυτό προκαλεί μια εθνική έκτακτη ανάγκη, που ο πρόεδρος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει».

Θέλει να απαγορεύσει την επιστολική ψήφο

Η έκτακτη ανάγκη θα εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να απαγορεύσει την επιστολική ψήφο και τις μηχανές ψηφοφορίας ως φορείς ξένων παρεμβάσεων, υποστήριξε ο Ticktin. Η ιδέα της διεκδίκησης εκτελεστικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης με βάση τους ισχυρισμούς για ξένη παρέμβαση προσδίδει νέα σημασία στις ενέργειες της κυβέρνησης για την εκ νέου διερεύνηση των εκλογών του 2020.

Ο Τραμπ δεν αποδέχτηκε ποτέ την ήττα, ενώ δεν βρήκε ποτέ στοιχεία για εκτεταμένη απάτη. Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, ηγείται μιας αναθεώρησης της εκλογικής ασφάλειας που αξιωματούχοι είπαν ότι επικεντρώνεται στην ξένη επιρροή.

Μια ανασκόπηση πληροφοριών του 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα εξέτασε το ενδεχόμενο να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές, αλλά δεν το έπραξε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το προσωπικό επικοινωνεί τακτικά με διάφορους εξωτερικούς υποστηρικτές που θέλουν να μοιραστούν τις πολιτικές τους ιδέες με τον πρόεδρο, αλλά οποιαδήποτε εικασία για τις ενέργειες ή τις ανακοινώσεις του είναι απλώς εικασίες.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για «εκτελεστικό διάταγμα»

«Έψαξα στα βάθη των νομικών επιχειρημάτων που δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί ή ελεγχθεί για αυτό το θέμα και θα παρουσιάσω ένα αδιάψευστο νομικό επιχείρημα στο πολύ εγγύς μέλλον», ανακοίνωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 13 Φεβρουαρίου. «Θα τα παρουσιάσω σύντομα, με τη μορφή Εκτελεστικού Διατάγματος», πρόσθεσε την ίδια ημέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει τους Ρεπουμπλικάνους να εγκρίνουν νομοθεσία που να απαιτεί αποδεικτικό υπηκοότητας για εγγραφή ψηφοφόρων και ταυτότητα για να ψηφίσουν. Το μέτρο, που ονομάζεται «Save America», πέρασε από τη Βουλή, αλλά αντιμετωπίζει εμπόδια στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν το αίτημα του Τραμπ να αλλάξει τους κανόνες προκειμένου να περάσει η νομοθεσία.

Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στη διοίκηση των εκλογών, και αυτό περιλαμβάνει απόλυτα ακριβείς και ενημερωμένους καταλόγους ψηφοφόρων χωρίς λάθη και παράνομα εγγεγραμμένους που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «προέτρεψε το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο SAVE και άλλες νομοθετικές προτάσεις, που θα καθιερώσουν ένα ενιαίο πρότυπο ταυτότητας με φωτογραφία για ψηφοφορία, θα απαγορεύουν την ψηφοφορία χωρίς δικαιολογία μέσω ταχυδρομείου και θα τερματίσουν την πρακτική της συλλογής ψηφοδελτίων».

Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας έχει πει πως αν το νομοσχέδιο αποτύχει, θα ενεργήσει μονομερώς για να επιβάλει τις αλλαγές για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό το εκτελεστικό διάταγμα και το προσχέδιο που κυκλοφορεί μεταξύ των υποστηρικτών δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Το πρόσχημα του κινεζικού «δακτύλου»

Τον περασμένο Ιούνιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, Τσακ Γκράσλεϊ, δημοσίευσε αρχεία του FBI που δείχνουν μια αρχική πληροφορία, σύμφωνα με την οποία υπήρξε κινεζική προσπάθεια να παράγει ψεύτικες άδειες για ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου.

Ο Γκάμπαρντ ήταν πρόσφατα παρών όταν το FBI ερεύνησε μια αποθήκη στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια, για να αρπάξει ψηφοδέλτια από τις εκλογές του 2020. Η ένορκη βεβαίωση που υποβλήθηκε για τη λήψη του εντάλματος έρευνας, ωστόσο, δεν καταγγέλλει ξένη παρέμβαση.

«Το σκηνικό διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις αποκαλύψεις που προέρχονται από ξένες δυνάμεις που εμπλέκονται στον επηρεασμό των εκλογών του 2020», δήλωσε ο Τζερόμ Κόρσι, ο οποίος κυκλοφόρησε το σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος τον Ιούλιο. Ο Κόρσι βοήθησε στη διάδοση μιας συκοφαντίας εναντίον του Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και μιας θεωρίας συνωμοσίας που αφορούσε στο δολοφονημένο δημοκρατικό στέλεχος Σεθ Ριτς, για την οποία αργότερα ζήτησε συγγνώμη.

Το σύνταγμα των ΗΠΑ δεν δίνει ρόλο στον πρόεδρο για τις εκλογές

Το Άρθρο Ι, Τμήμα 4 του αμερικανικού συντάγματος αναθέτει την εξουσία για τη ρύθμιση των εκλογών στα νομοθετικά σώματα των πολιτειών και στο Κογκρέσο, χωρίς κανένα ρόλο για τον πρόεδρο.

Μια προεδρική έκτακτη ανάγκη για τις εκλογές δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στο δικαστήριο. Ως προηγούμενο, οι υποστηρικτές του Τραμπ επισημαίνουν ένα εκτελεστικό διάταγμα του 2018, που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επιβολή κυρώσεων σε ξένες οντότητες που στοχεύουν τις εκλογικές υποδομές.

Ο Μπάιντεν επέκτεινε επανειλημμένα αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και, το 2024, το υπουργείο Οικονομικών τη χρησιμοποίησε για να θέσει ιρανικές και ρωσικές οντότητες υπό κυρώσεις.

Επιπλέον, ο Ντόναλν Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο Μάρτιο για να απαιτήσει την απόδειξη της υπηκοότητας στα έντυπα εγγραφής ψηφοφόρων και να παρακρατήσει τη χρηματοδότηση από τις πολιτείες, που δέχονται ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου μετά την ημέρα των εκλογών. Τα δικαστήρια σε πέντε υποθέσεις απέκλεισαν τμήματα του διατάγματα, με τρεις από αυτές να εκκρεμούν στο εφετείο και μια άλλη να περιμένει την απόφαση.