# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 14:09

Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποκτήσει έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος που θα ξεκλειδώσει την έκτακτη προεδρική εξουσία για την ψηφοφορία

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, κυκλοφορούν ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος 17 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι η Κίνα παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2020, ως βάση για να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα «ξεκλειδώσει» την έκτακτη προεδρική εξουσία στις εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ένα σχέδιο για την επιβολή ταυτότητας ψηφοφόρων και την απαγόρευση της επιστολής ψήφου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και οι υποστηρικτές του αναμένουν πως το σχέδιό τους θα ενσωματωθεί στο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου για το θέμα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.

Με την επίκληση ξένων απειλών, θα κηρύξει έκτακτη ανάγκη

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι τα νομοθετικά σώματα και τα πολιτείες που ελέγχουν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο μια πολιτεία διεξάγει τις εκλογές της και ο πρόεδρος δεν έχει καμία εξουσία να το κάνει», δήλωσε ο Peter Ticktin, δικηγόρος από τη Φλόριντα που υποστηρίζει το σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Washington Post, ο Ticktin παρακολούθησε τη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης με τον Τραμπ και ήταν μέλος της νομικής του ομάδας, ενώ ήταν εκείνος που κατέθεσε μια ανεπιτυχή μήνυση το 2022 κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς πως συνωμότησαν για να τον βλάψουν, με ισχυρισμούς ότι η εκστρατεία του το 2016 ήταν σε συνεννόηση με την Ρωσία.

«Όμως εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχουν ξένα συμφέροντα που παρεμβαίνουν στις εκλογικές μας διαδικασίες», συνέχισε ο Ticktin, υποστηρίζοντας πως «αυτό προκαλεί μια εθνική έκτακτη ανάγκη, που ο πρόεδρος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει».

Θέλει να απαγορεύσει την επιστολική ψήφο

Η έκτακτη ανάγκη θα εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να απαγορεύσει την επιστολική ψήφο και τις μηχανές ψηφοφορίας ως φορείς ξένων παρεμβάσεων, υποστήριξε ο Ticktin. Η ιδέα της διεκδίκησης εκτελεστικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης με βάση τους ισχυρισμούς για ξένη παρέμβαση προσδίδει νέα σημασία στις ενέργειες της κυβέρνησης για την εκ νέου διερεύνηση των εκλογών του 2020.

Ο Τραμπ δεν αποδέχτηκε ποτέ την ήττα, ενώ δεν βρήκε ποτέ στοιχεία για εκτεταμένη απάτη. Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, ηγείται μιας αναθεώρησης της εκλογικής ασφάλειας που αξιωματούχοι είπαν ότι επικεντρώνεται στην ξένη επιρροή.

Μια ανασκόπηση πληροφοριών του 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα εξέτασε το ενδεχόμενο να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές, αλλά δεν το έπραξε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το προσωπικό επικοινωνεί τακτικά με διάφορους εξωτερικούς υποστηρικτές που θέλουν να μοιραστούν τις πολιτικές τους ιδέες με τον πρόεδρο, αλλά οποιαδήποτε εικασία για τις ενέργειες ή τις ανακοινώσεις του είναι απλώς εικασίες.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για «εκτελεστικό διάταγμα»

«Έψαξα στα βάθη των νομικών επιχειρημάτων που δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί ή ελεγχθεί για αυτό το θέμα και θα παρουσιάσω ένα αδιάψευστο νομικό επιχείρημα στο πολύ εγγύς μέλλον», ανακοίνωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 13 Φεβρουαρίου. «Θα τα παρουσιάσω σύντομα, με τη μορφή Εκτελεστικού Διατάγματος», πρόσθεσε την ίδια ημέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει τους Ρεπουμπλικάνους να εγκρίνουν νομοθεσία που να απαιτεί αποδεικτικό υπηκοότητας για εγγραφή ψηφοφόρων και ταυτότητα για να ψηφίσουν. Το μέτρο, που ονομάζεται «Save America», πέρασε από τη Βουλή, αλλά αντιμετωπίζει εμπόδια στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν το αίτημα του Τραμπ να αλλάξει τους κανόνες προκειμένου να περάσει η νομοθεσία.

Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στη διοίκηση των εκλογών, και αυτό περιλαμβάνει απόλυτα ακριβείς και ενημερωμένους καταλόγους ψηφοφόρων χωρίς λάθη και παράνομα εγγεγραμμένους που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «προέτρεψε το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο SAVE και άλλες νομοθετικές προτάσεις, που θα καθιερώσουν ένα ενιαίο πρότυπο ταυτότητας με φωτογραφία για ψηφοφορία, θα απαγορεύουν την ψηφοφορία χωρίς δικαιολογία μέσω ταχυδρομείου και θα τερματίσουν την πρακτική της συλλογής ψηφοδελτίων».

Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας έχει πει πως αν το νομοσχέδιο αποτύχει, θα ενεργήσει μονομερώς για να επιβάλει τις αλλαγές για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό το εκτελεστικό διάταγμα και το προσχέδιο που κυκλοφορεί μεταξύ των υποστηρικτών δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Το πρόσχημα του κινεζικού «δακτύλου»

Τον περασμένο Ιούνιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, Τσακ Γκράσλεϊ, δημοσίευσε αρχεία του FBI που δείχνουν μια αρχική πληροφορία, σύμφωνα με την οποία υπήρξε κινεζική προσπάθεια να παράγει ψεύτικες άδειες για ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου.

Ο Γκάμπαρντ ήταν πρόσφατα παρών όταν το FBI ερεύνησε μια αποθήκη στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια, για να αρπάξει ψηφοδέλτια από τις εκλογές του 2020. Η ένορκη βεβαίωση που υποβλήθηκε για τη λήψη του εντάλματος έρευνας, ωστόσο, δεν καταγγέλλει ξένη παρέμβαση.

«Το σκηνικό διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τις αποκαλύψεις που προέρχονται από ξένες δυνάμεις που εμπλέκονται στον επηρεασμό των εκλογών του 2020», δήλωσε ο Τζερόμ Κόρσι, ο οποίος κυκλοφόρησε το σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος τον Ιούλιο. Ο Κόρσι βοήθησε στη διάδοση μιας συκοφαντίας εναντίον του Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και μιας θεωρίας συνωμοσίας που αφορούσε στο δολοφονημένο δημοκρατικό στέλεχος Σεθ Ριτς, για την οποία αργότερα ζήτησε συγγνώμη.

Το σύνταγμα των ΗΠΑ δεν δίνει ρόλο στον πρόεδρο για τις εκλογές

Το Άρθρο Ι, Τμήμα 4 του αμερικανικού συντάγματος αναθέτει την εξουσία για τη ρύθμιση των εκλογών στα νομοθετικά σώματα των πολιτειών και στο Κογκρέσο, χωρίς κανένα ρόλο για τον πρόεδρο.

Μια προεδρική έκτακτη ανάγκη για τις εκλογές δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στο δικαστήριο. Ως προηγούμενο, οι υποστηρικτές του Τραμπ επισημαίνουν ένα εκτελεστικό διάταγμα του 2018, που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επιβολή κυρώσεων σε ξένες οντότητες που στοχεύουν τις εκλογικές υποδομές.

Ο Μπάιντεν επέκτεινε επανειλημμένα αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και, το 2024, το υπουργείο Οικονομικών τη χρησιμοποίησε για να θέσει ιρανικές και ρωσικές οντότητες υπό κυρώσεις.

Επιπλέον, ο Ντόναλν Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο Μάρτιο για να απαιτήσει την απόδειξη της υπηκοότητας στα έντυπα εγγραφής ψηφοφόρων και να παρακρατήσει τη χρηματοδότηση από τις πολιτείες, που δέχονται ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου μετά την ημέρα των εκλογών. Τα δικαστήρια σε πέντε υποθέσεις απέκλεισαν τμήματα του διατάγματα, με τρεις από αυτές να εκκρεμούν στο εφετείο και μια άλλη να περιμένει την απόφαση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Ναυτιλία: Οι επιπτώσεις από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής

inWellness
inTown
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Δείτε βίντεο 28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
Ιράν: Ξεκίνησαν τα αντίποινα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ – Στόχος οι αμερικανικές βάσεις της περιοχής
Στις φλόγες η Μέση Ανατολή 28.02.26 Upd: 13:00

Σφαγή σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν με 40 νεκρές μαθήτριες - Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις

Κοινή επίθεση στο Ιράν πραγματοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ - 40 νεκρές μαθήτριες από χτύπημα σε δημοτικό - Ξεκίνησε τα αντίποινα η Τεχεράνη στοχεύοντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κούβα: Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα
«Η Κούβα θα αμυνθεί» 28.02.26

Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα

Η Κούβα καταγγέλλει ένοπλη διείσδυση από τη Φλόριντα ένα μίλι από τις ακτές της με ανταλλαγή πυρών, τέσσερις νεκρούς και ένταση που βαθαίνει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Γιόαβ Γκάλαντ 28.02.26

Μετά το Ιράν έρχεται... η σειρά της Τουρκίας

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια
«Λολίτα Εξπρές» 28.02.26

Η Μεγάλη Βρετανία ερευνά αν ο Έπσταϊν προσγειώνονταν σε στρατιωτικά αεροδρόμια

Αρχεία από τα email Έπσταϊν εμφανίζουν πως ο καταδικασμένος παιδεραστής χρησιμοποιούσε βρετανικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διερευνάται αν το έπραττε για να αποφεύγει τους ελέγχους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών
«Σοβαρές επιπτώσεις» 28.02.26

Η ΕΕ ζητεί αποκλιμάκωση των μαχών από Αφγανιστάν και Πακιστάν

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 της ΕΕ, με αφορμή τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του Πακιστάν.

Σύνταξη
Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace
Βόρεια Ντακότα 28.02.26

Βόρεια Ντακότα: Επιδικάστηκε αγωγή 345 εκατ. δολαρίων υπέρ εταιρείας αγωγού πετρελαίου, ενάντια στη Greenpeace

Δικαστήριο της Βόρειας Ντακότα καλεί την Greenpeace να πληρώσει αποζημίωση 345 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία του αγωγού πετρελαίου «Dacota Access Pipeline».

Σύνταξη
Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ 28.02.26

Το ΣΑ του ΟΗΕ «ξεχνάει» τις κυρώσεις σε βάρος της τζιχαντιστικής οργάνωσης του Τζολάνι

Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 28.02.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Πακιστάν

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», αναφέρουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26 Upd: 02:39

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Τουλάχιστον 15 νεκροί - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση
Πανευρωπαϊκή καμπάνια 28.02.26

Enshittification: Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες τα κάνουν σκ@τά – Επιστολή ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ στην κυβέρνηση

Καταναλωτικές ενώσεις από 12 χώρες, ανάμεσά τους η ΕΚΠΟΙΖΩ και το ΚΕΠΚA, ζητάνε να μπει φρένο στο «enshittification», την υποβάθμιση στην ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο το κέρδος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Παπανδρέου: Στα Τέμπη το κράτος απέτυχε πλήρως – Η κυβέρνηση δεν νοιάζεται για την αλήθεια

«Απέτυχε να διασφαλίσει την ουσιαστική διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, με το μπάζωμα. Απέτυχε να πείσει την κοινή γνώμη ότι μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ
Έρευνες εν εξελίξει 28.02.26

«Ένιωσα αδιαθεσία» - Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

«Το όχημα είναι καινούργιο, ο οδηγός είναι πολύ έμπειρος και βρισκόταν στη βάρδια μόλις μία ώρα», δήλωσε ο δήμαρχος, Τζουζέπε Σάλα, για τον θανατηφόρο εκτροχιασμό του τραμ στο Μιλάνο

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Ώρα αποφάσεων για το VAR: Η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB, οι ριζικές αλλαγές και ο «Νόμος Βενγκέρ»

Στο Χίνσολ της Ουαλίας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση της IFAB με θέματα που θα μπορούσαν να φέρουν τεράστιες αλλαγές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια
«Διπλωματική επίλυση» 28.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

«Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, μετά την κοινή πυραυλική επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί
Euroleague 28.02.26

Το buy out και όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του Ρόμπινσον – Ποια είναι τα δεδομένα στο deal με την Παρί

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον ακούγεται όλο και πιο έντονα για άλλες ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με το συμβόλαιο του στην Παρί.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν
Πολιτική 28.02.26

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Εξωτερικών μετά το χτύπημα στο Ιράν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το χτύπημα στο Ιράν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές
Πόλεμος Ισραήλ - Ιράν 28.02.26

Χαρίτσης: Η πρόσδεση της κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζει πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες»

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

