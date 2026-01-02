newspaper
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, το 2025 ήταν μια χρονιά κρίσης.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, μετά από μια θορυβώδη πολιτική επιστροφή, ο ίδιος ο πρόεδρος περιγράφει μια σειρά από ενέργειες που ήταν γρήγορες και αυστηρές.

Για να αναφέρουμε μερικές, έχει οραματιστεί την εξάλειψη της «εισβολής» μεταναστών, έχει προωθήσει μια σκληρή αναδιάρθρωση των άνισων εμπορικών συμφωνιών που αποτελούν «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια» και, τους τελευταίους μήνες του έτους, έχει ξεκινήσει στρατιωτική επίθεση εναντίον των «ναρκοτρομοκρατών» που, όπως ισχυρίζεται, επιδιώκουν να ανατρέψουν τις ΗΠΑ μέσω παράνομων ναρκωτικών, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποιούνται ως «όπλα μαζικής καταστροφής».

Για τους νομικούς παρατηρητές, η προσέγγιση του Τραμπ αποτελεί ένα ακόμη αδιευκρίνιστο τεστ αντοχής για την προεδρική εξουσία, που τροφοδοτείται από την ευρεία ερμηνεία των νόμων έκτακτης ανάγκης και από την απεριόριστη εκτελεστική εξουσία.

«Η χρήση ή η κατάχρηση των εξουσιών έκτακτης ανάγκης είναι μόνο ένα κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου», δήλωσε ο Φρανκ Μπόουμαν, ομότιμος καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, στο Al Jazeera.

«Σε πολλές περιπτώσεις, η κυβέρνηση απλώς κάνει πράγματα που σίγουρα οποιαδήποτε προϋπάρχουσα αντίληψη για την εκτελεστική εξουσία θα έλεγε ότι δεν μπορεί να κάνει», είπε.

Μέλη της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ περιπολούν κοντά στο Μνημείο του Ουάσινγκτον στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 27 Δεκεμβρίου 2025.

Εξουσίες έκτακτης ανάγκης και «εθνική ασφάλεια»

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με πολλά άλλα κράτη, δεν παρέχει στους προέδρους εξουσίες έκτακτης ανάγκης που καλύπτουν όλα τα θέματα.

Στην πραγματικότητα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε το 1952 ότι οι πρόεδροι δεν έχουν τέτοιες σιωπηρές εξουσίες, εξήγησε ο Ντέιβιντ Ντρίσεν, ομότιμος καθηγητής στο Syracuse University College of Law.

Ωστόσο, το Κογκρέσο έχει ψηφίσει «πολλούς νόμους που παρέχουν στον πρόεδρο περιορισμένες έκτακτες εξουσίες υπό περιορισμένες συνθήκες για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα».

Όπως πολλοί πρόεδροι των ΗΠΑ, ο Τραμπ έχει εχρησιμοποιήσει ευρείες και ασαφείς ισχυρισμούς εθνικής ασφάλειας για να δικαιολογήσει την επέκταση της εξουσίας του.

Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες έχουν κάνει τη δεύτερη θητεία του Τραμπ να ξεχωρίζει, κυρίως η απουσία συγκεκριμένων γεγονότων που να δικαιολογούν πολλές από τις εξουσίες που διεκδίκησε, είπε ο Ντρίσεν.

«Δεν έχω δει ποτέ έναν πρόεδρο να επικαλείται έκτακτες εξουσίες για να δικαιολογήσει πρακτικά όλο αυτό το πολιτικό πρόγραμμα», είπε στο Al Jazeera, «και επίσης δεν έχω δει ποτέ έναν πρόεδρο να τις χρησιμοποιεί για να αρπάξει εξουσίες που πραγματικά δεν προβλέπονται καθόλου στους νόμους».

Με απλά λόγια, πρόσθεσε, «για τον Τραμπ, όλα είναι έκτακτη ανάγκη».

Οι μετανάστες είναι πάντα ο πρώτος στόχος

Η τάση του Τραμπ άρχισε να διαφαίνεται από την πρώτη μέρα, με την ευρεία εκτελεστική εντολή του Τραμπ να δηλώνει ότι οι παράνομες διελεύσεις στα νότια σύνορα δεν σήμαιναν τίποτα λιγότερο από «επίθεση στην κυριαρχία της Αμερικής».

Η εντολή χρησιμοποιήθηκε για την αόριστη αναστολή των υποχρεώσεων των ΗΠΑ για παροχή ασύλου, την αποστολή ενισχύσεων στα σύνορα και την κατάσχεση ομοσπονδιακής γης.

Την ίδια μέρα, ο Τραμπ κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης βάσει του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να χαρακτηρίσει τις Tren de Aragua (TdA) και La Mara Salvatrucha (MS-13) ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», που αποτελούν απειλή για την «εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία» των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση έχει, εν μέρει, βασιστεί και επεκτείνει την εντολή αυτή σε προσπάθειες να παρακάμψει τη δέουσα διαδικασία στην προσπάθειά της για μαζικές απελάσεις και να δικαιολογήσει ρητορικά μια μιλιταριστική προσέγγιση προς τη Λατινική Αμερική.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ κήρυξε επίσης ευρεία ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πρώτη ημέρα της θητείας του, θέτοντας τις βάσεις για την παράκαμψη των περιβαλλοντικών κανονισμών.

Η προσπάθεια του Τραμπ να διευρύνει την εξουσία του

Όπως εξήγησε ο Μπόουμαν, η χρήση των επίσημων νόμων έκτακτης ανάγκης από τον Τραμπ ήταν μόνο ένα κομμάτι του παζλ, σε συνδυασμό με την ευρεία ερμηνεία της συνταγματικά κατοχυρωμένης εξουσίας του να αναδιαμορφώσει την κυβέρνηση με μικρούς και μεγάλους τρόπους.

Αυτό περιελάμβανε την απομάκρυνση δημοσίων υπαλλήλων από κυβερνητικά τμήματα που είχαν δημιουργηθεί από το Κογκρέσο μέσω του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), την προσπάθεια απόλυσης επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών, την μετονομασία ιδρυμάτων – πιθανώς παράνομα – προς τιμήν του, και την υποτιθέμενη παράκαμψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για τη φυσική μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, η επίκληση των νόμων έκτακτης ανάγκης παρέμεινε ο στυλοβάτης της δεύτερης θητείας του.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την επιβολή κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για τις έρευνές του σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Χρησιμοποίησε την «έκτακτη ανάγκη» της διακίνησης φαιντανύλης για να δικαιολογήσει την επιβολή δασμών στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, χαρακτηρίζοντας αργότερα μονομερώς το φάρμακο «όπλο μαζικής καταστροφής».

Τον Απρίλιο, σε μία από τις πιο αμφισβητούμενες χρήσεις της εξουσίας έκτακτης ανάγκης, ο Τραμπ επικαλέστηκε έναν νόμο έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει εκτεταμένους αμοιβαίους δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Το φάντασμα του πολέμου

Όσον αφορά τη μονομερή κήρυξη πολέμου, ο Τραμπ έχει ακολουθήσει την πεπατημένη της κατάχρησης της προεδρικής εξουσίας, σύμφωνα με τον Ματ Ντας, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το τέλος του έτους σημαδεύτηκε από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, οι οποίες καταδικάστηκαν από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εκτός δικαστικής διαδικασίας δολοφονίες.

Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε, χωρίς αποδείξεις, ότι πάνω από 100 άτομα που σκοτώθηκαν είχαν προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσουν τις ΗΠΑ πλημμυρίζοντάς τις με ναρκωτικά. Ο Τραμπ έχει κάνει παρόμοιο ισχυρισμό για την κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα, καθώς συνεχίζει να απειλεί με χερσαίες επιθέσεις.

Οι ενέργειες αυτές συνοδεύτηκαν από μια επιθετική αναδιαμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, μια αναδιατύπωση των εγκληματικών καρτέλ της Λατινικής Αμερικής ως λεγόμενων «ναρκοτρομοκρατών» και την αναγγελία μιας νέας προσπάθειας να τεθεί η Δυτική Ημισφαίρα υπό την σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ.

«Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό στο πλαίσιο των πολλαπλών κυβερνήσεων και των δύο κομμάτων που καταχρώνται την εκτελεστική εξουσία για να κηρύξουν ουσιαστικά πόλεμο», είπε ο Ντους, ο οποίος εξήγησε ότι η πρακτική αυτή επιταχύνθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στο πλαίσιο του λεγόμενου «παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Κοινή γνώμη

Ο έλεγχος του Τραμπ επί του κόμματός του και η ευρεία επιρροή του στη χώρα θα δοκιμαστούν σε μεγάλο βαθμό στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Η ψηφοφορία θα καθορίσει τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας.

Μια σειρά δημοσκοπήσεων έδειξε τουλάχιστον κάποιο βαθμό επιφυλακτικότητας όσον αφορά τη χρήση της προεδρικής εξουσίας από τον Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μια δημοσκόπηση της Quinnipiac που δημοσιεύθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου έδειξε ότι το 54% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι ο Τραμπ υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας του, ενώ το 37% πιστεύει ότι χειρίζεται σωστά τον ρόλο του.

Μια άλλη δημοσκόπηση της Politico τον Νοέμβριο έδειξε ότι το 53% των κατοίκων των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο Τραμπ έχει υπερβολική εξουσία, ενώ ο πρόεδρος έχει σημειώσει συνολική πτώση στα ποσοστά αποδοχής του από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Βεβαίως, μια σειρά παραγόντων καθορίζουν τις εκλογές στις ΗΠΑ και παραμένει ασαφές εάν οι ψηφοφόροι ήταν πιο πιθανό να ανταποκριθούν στα αποτελέσματα της προσέγγισης του Τραμπ στην προεδρία ή στην ίδια την προσέγγιση.

«Σκέφτεται πραγματικά ο μέσος άνθρωπος τις θεωρητικές βάσεις για τα πράγματα που κάνει ο Τραμπ; Και, ειλικρινά, θα ενδιαφερόταν πολύ ο μέσος άνθρωπος αν τα αποτελέσματα ήταν, βραχυπρόθεσμα, αποτελέσματα που θα ενέκρινε;» αναρωτήθηκε ο Μπόουμαν του Πανεπιστημίου του Μισούρι.

«Δεν ξέρω την απάντηση… Πώς όλα αυτά γίνονται αντιληπτά σε ολόκληρη τη χώρα και τι θα συμβεί στη συνέχεια, είναι αδύνατο να το μαντέψει κανείς».

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

