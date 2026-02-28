Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τις πρωινές ώρες σήμερα (28/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 8 το πρωί περίοικοι σε γειτονιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης άκουσαν έντονες φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του.
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχοντας μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ όπως φαίνεται είχε ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση (έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα).
