Αρκάς: Η σημερινή καλημέρα αφιερωμένη στα Τέμπη
Ο Αρκάς στο κλίμα της ημέρας.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει μια ασπρόμαυρη εικόνα με ένα από τα βαγόνια των Τεμπών.
Το σημερινό σκίτσο
