Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει την καλημέρα με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Άγιο που λέει:
«Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μια αποστολή για να δώσουν νόημα στη ζωή τους, αλοίμονο μας όταν τη βρουν».
Το σημερινό σκίτσο
