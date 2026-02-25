Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον Άγιο που λέει:

«Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μια αποστολή για να δώσουν νόημα στη ζωή τους, αλοίμονο μας όταν τη βρουν».

Το σημερινό σκίτσο