Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης μετά το τριήμερο
Η σημερινή καλημέρα με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει έναν άνδρα που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεββάτι λέγοντας:
«Αυτό που μισώ στα τρίημερα είναι η τέταρτη μέρα.»
Το σημερινό σκίτσο
