Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς και σήμερα με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει μια συνομιλία μεταξύ των ημερών της εβδομάδας. Στη πολυθρόνα κάθεται η Κυριακή.
Τρίτη: Κορίτσια, ποιος μήνας σας αρέσει;
Δευτέρα: Ο Οχτώβρης.
Τετάρτη: Αχ, ο Μαϊος, τι ρομαντικός.
Τετάρτη: Μμμ, σιγά τον κρύο.
Σάββατο προς Κυριακή: Εσένα, ποιος σου αρέσει;
Κυριακή: Είναι όλοι τους γουρούνια, πάνε μαζί σου τέσσερις πέντε φορές σου και σε κάνουν πάσα στον επόμενο.
Το σημερινό σκίτσο
