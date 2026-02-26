Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει μια συνομιλία μεταξύ των ημερών της εβδομάδας. Στη πολυθρόνα κάθεται η Κυριακή.

Τρίτη: Κορίτσια, ποιος μήνας σας αρέσει;

Δευτέρα: Ο Οχτώβρης.

Τετάρτη: Αχ, ο Μαϊος, τι ρομαντικός.

Τετάρτη: Μμμ, σιγά τον κρύο.

Σάββατο προς Κυριακή: Εσένα, ποιος σου αρέσει;

Κυριακή: Είναι όλοι τους γουρούνια, πάνε μαζί σου τέσσερις πέντε φορές σου και σε κάνουν πάσα στον επόμενο.

Το σημερινό σκίτσο