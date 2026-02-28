Ένταση στο Σύνταγμα: Κρότου λάμψης και δακρυγόνα από τους αστυνομικούς στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη
Πεδίο μάχης το Σύνταγμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης και χημικών στην πλατεία Συντάγματος.
Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.
Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και χημικών για να διαλύσει το πλήθος, έπειτα από μικροένταση με ομάδα ατόμων.
Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:
