Ένταση στο Σύνταγμα: Κρότου λάμψης και δακρυγόνα από τους αστυνομικούς στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και χημικών για να διαλύσει το πλήθος, έπειτα από μικροένταση με ομάδα ατόμων.

Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:

