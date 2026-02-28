Προσωρινούς περιορισμούς στις συναλλαγές θα αντιμετωπίσουν οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ έως την ερχόμενη Κυριακή, 1η Μαρτίου, καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» θα είναι μη λειτουργικό.

Όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ, αυτό θα συμβεί λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud. Ως εκ τούτου, το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών».

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

διαδικασίες απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,

χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος, και

κάθε υπηρεσία που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).