newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Spotlight

Διπλή είναι πλέον η παραγραφή για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΚΕΑΟ). Η παραγραφή για χρέη στα Ταμεία ήταν 20ετής, αλλά με απόφαση του ΣτΕ έγινε 10ετής για χρέη που βεβαιώθηκαν μετά το 2016 και με τον Νόμο 4997/2022 που εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ, η παραγραφή χρεών από τη 10ετία έπεσε στην 5ετία από το 2026 και μετά.

Η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος ειδοποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

Έτσι, για τις οφειλές που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, ο χρόνος παραγραφής κατεβαίνει στην 5ετία και οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

• Για οφειλή από εισφορές των μηνών 1/2026 έως και 12/2026, η παραγραφή ισχύει από 1/1/2032.

• Για οφειλή από εισφορές των μηνών 1/2027 έως και 12/2027, η παραγραφή ισχύει από 1/1/2033 κ.ο.κ.

Ειδικότερα, μια δυνατότητα που διαθέτουν οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι με οφειλές είναι και η αίτηση εξέτασης παραγραφής οφειλών με βάση τον Νόμο 4997/2022.

Η αξίωση του ΕΦΚΑ για είσπραξη οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές παραγράφεται ύστερα από 10 έτη. Η προθεσμία αυτή ξεκινάει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους της γέννησης της οφειλής και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών.

Tονίζεται ότι από 1/1/2026 η παραγραφή γίνεται πενταετής. Αυτή η πενταετής παραγραφή οφειλών αφορά τις νέες οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ (ασφαλιστικά ταμεία) για εισφορές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά, ενώ οι παλαιότερες οφειλές (πριν από το 2026) υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή, εκτός αν υπάρξει διακοπή της παραγραφής με ειδοποίηση από τον ΕΦΚΑ, με το χρονικό όριο να αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την παροχή της εργασίας / υπηρεσίας.

Για παλαιές οφειλές, που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2025, παραμένει ως όριο παραγραφής η 10ετία, ακόμα και αν οι οφειλές βεβαιώνονται μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου κανόνα.

Η διαφορά

Με τη μείωση της παραγραφής, μια οφειλή που θα δημιουργηθεί και θα βεβαιωθεί ως ληξιπρόθεσμη μέσα στο 2026 θα παραγραφεί στις αρχές του 2032 – δηλαδή πέντε χρόνια μετά την πρώτη ληξιπρόθεσμη ημερομηνία. Αν η παραγραφή παρέμενε 10ετής, η ίδια οφειλή θα παρέμενε ενεργή έως το 2037.

Ωστόσο, αν οι υπηρεσίες αναζητήσουν μια οφειλή εντός της πενταετίας, τότε η περίοδος παραγραφής ανανεώνεται για άλλα πέντε χρόνια από τη στιγμή της αποστολής ειδοποιητηρίου. Με τη μείωση του χρόνου παραγραφής θα πρέπει οι υπηρεσίες να κινούν τις διαδικασίες με ταχύτερους ρυθμούς προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παραγραφής χρεών.

Να σημειωθεί ότι το ΚΕΑΟ έχει ενεργοποιήσει μια εφαρμογή προκειμένου να απλουστευθεί και κατά συνέπεια να επισπευσθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης αιτημάτων διαγραφής λόγω παραγραφής οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων. Σε αυτήν έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και πλέον αυτοματοποιήθηκε η αναζήτηση των διακοπτικών γεγονότων, που βάσει νόμου οδηγούν αυτόματα στη διακοπή της παραγραφής. Εφόσον δηλαδή διαπιστωθεί ότι έχει συντελεστεί ένα από αυτά τα διακοπτικά γεγονότα, η διαγραφή καθίσταται ανενεργή.

Υπενθυμίζεται ότι η παραγραφή αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολουμένους και αγρότες).

Η παραγραφή – δεκαετής ή πενταετής – αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Οι κινήσεις

Οι πιο συνηθισμένες κινήσεις που διακόπτουν την παραγραφή είναι:

• Καταβολή από πλευράς του οφειλέτη είτε ποσών έναντι της εκτός ρύθμισης οφειλής του είτε δόσεων ρύθμισης ύστερα από αίτηση / απόφαση ρύθμισης.

• Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Ειρηνοδικείο / Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολόγιο κατάσχεσης κινητής – ακίνητης περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη ή με την επίδοση σε τρίτο ή σε πιστωτικό ίδρυμα κατάσχεσης απαίτησης εις χείρας του.

• Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολόγιο υποθήκης επί ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη για τη διασφάλιση της απαίτησης (οφειλής).

• Επίδοση (μετά την 1/1/2015) από το ΚΕΑΟ στον οφειλέτη της προβλεπόμενης από τον ΚΕΔΕ ατομικής ειδοποίησης περί έναρξης της αναγκαστικής εις βάρος του εκτέλεσης.

• Επίδοση στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφος) αναγγελίας του ΚΕΑΟ για την κατάταξη της απαίτησης (οφειλής) στον πίνακα κατάταξης του πλειστηριασμού.

• Επίδοση στον σύνδικο της πτώχευσης αναγγελίας του ΚΕΑΟ για την κατάταξη της απαίτησης (οφειλής) στον πίνακα διανομής της πτώχευσης.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, η παραγραφή ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο παρασχέθηκε η εργασία / υπηρεσία που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Για οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2026, εάν περάσουν 10 χρόνια, εάν δηλαδή παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του δέκατου έτους μετά το έτος στο οποίο παρασχέθηκε η εργασία / υπηρεσία, χωρίς ο ασφαλισμένος (ή ο εργοδότης) να έχει ειδοποιηθεί με κάποιον τρόπο για την οφειλή του, αυτή παραγράφεται.

Οφειλές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα 5 χρόνια.

Αν δηλαδή κάποιος δεν πληρώσει μέσα στη δεκαετία τις οφειλές του, αυτές «σβήνονται»;

Οχι, επειδή η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος ειδοποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση, η δεκαετία ξεκινά εκ νέου από την ειδοποίηση.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος
Οικονομία 11.02.26

Οικονομική ασφυξία: Το μετέωρο βήμα του συνταξιούχου με απώλειες 3,5 δισ. ευρώ φέτος

Η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από φόρους και «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι οι οποίοι ισχύουν έως σήμερα

Ηλίας Γεωργάκης
Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
Έρευνα Εurofound 11.02.26

Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές

Η νέα έρευνα του ιδρύματος Eurofound για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στην ΕΕ, αποτυπώνει τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Θλιβερή πρωτιά στης Ελλάδας στη στεγαστική ανασφάλεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου
Υγεία 12.02.26

Η επιστήμη μίλησε: Αυτή είναι η πιο εξουθενωτική ηλικία στη ζωή του ανθρώπου

Η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η έντονη κόπωση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι στη μέση της ενήλικης ζωής δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κρίσιμης σύγκλισης βιολογικών αλλαγών και απαιτήσεων της ζωής

Σύνταξη
Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;
InCulture 12.02.26

Πόσους επισκέπτες αντέχουν τα μουσεία;

Η εικόνα στα μεγάλα και μικρότερα ελληνικά μουσεία, με αφορμή τους προβληματισμούς των ιδρυμάτων στο εξωτερικό, όπου γίνεται λόγος για «κορεσμό»

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»
Πολιτικό ψυχόδραμα 12.02.26

Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»

Με την ηγεσία του ήδη υπό αμφισβήτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κινδυνεύει να γίνει η πρώτη πολιτική παράπλευρη απώλεια του σκανδάλου Έπσταϊν, τελώντας πια υπό προθεσμία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλμπιν Κούρτι
Πρίστινα 12.02.26

Νέα κυβέρνηση στο Κόσοβο με επικεφαλής τον Αλμπιν Κούρτι

Την τρίτη κυβερνητική θητεία του αναλαμβάνει ο Αλμπιν Κούρτι, καθώς το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη νέα κυβέρνησή του, βάζοντας τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο στο Μαϊάμι με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής
Μαϊάμι 12.02.26 Upd: 05:47

Σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής συγκαλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ συγκαλεί σύνοδο με αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι, και μέχρι στιγμής έχουν προσκληθεί πρόεδροι που διατηρούν καλές σχέσεις με τον ρεπουμπλικάνο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Δυτική Οχθη 12.02.26

Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν σπίτια Παλαιστινίων κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία, λέει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας
Μπογοτά 12.02.26

Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία

Ο στρατός της Βενεζουέλας, έπειτα από την αλλαγή εξουσίας, «διεξάγει επιχειρήσεις στην περιοχή της μεθορίου», απωθώντας ομάδες ανταρτών προς την Κολομβία, δηλώνει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Media 12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 12.02.26

«Είναι καλοκαίρι μες στους χειμώνες» – Η Ιουλία Καραπατάκη «μάγεψε» με την εμφάνισή της στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέβηκε σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ξεσήκωσε το κοινό που για ακόμα μια φορά είχε γεμίσει ασφυκτικά του στούντιο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

Από τον «σασμό» στη ρήξη: το παρασκήνιο, τα τελεσίγραφα και η πράσινη «τριπλέτα» που απειλεί να στείλει την ΠΑΣΚΕ στην τρίτη θέση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη – Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα
Live χάρτης 11.02.26

Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη - Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τις πρώτες βροχοπτώσεις να σημειώνονται δυτικά και νότια. Μετ’ εμποδίων το τσίκνισμα. Δείχνει «τα δόντια του» ο καιρός. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
Ηράκλειο 11.02.26

Άγρια δολοφονία για τα μάτια μιας γυναίκας - Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο