Σημαντική είδηση:
01.02.2026 | 17:54
Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 17:25
Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο - Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:41

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Spotlight

Έχετε χρέη και δεν ξέρετε πόσα; Η Τράπεζα της Ελλάδος αλλάζει τα δεδομένα στον δανεισμό και την προσωπική χρηματοοικονομική πληροφόρηση με την έναρξη λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (ΚΜΠ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ccr.bankofgreece.gr/.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing.

Με ένα κλικ τα… χρέη

Με ένα κλικ, οι οφειλέτες μπορούν πλέον να εκδίδουν την Πιστωτική τους Έκθεση, να ελέγχουν το ιστορικό πληρωμών τους και να αμφισβητούν τυχόν λάθη, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προστασία τους απέναντι στο τραπεζικό σύστημα.

Το ΚΜΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης που αφορά σε δεδομένα που αναγγέλλονται από τους πιστωτές στο ΚΜΠ, μέσω της λήψης Πιστωτικής Έκθεσης, η οποία χορηγείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατόπιν υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλει δωρεάν ηλεκτρονική αίτηση αμφισβήτησης των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην Πιστωτική Έκθεση.

Αντίστοιχα, οι συνδεδεμένοι στο ΚΜΠ πιστωτές χρησιμοποιούν τα δεδομένα που αυτό τους παρέχει, με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα και την πληρότητα των πιστωτικών πληροφοριών για τους οφειλέτες με τους οποίους έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν σύμβαση πίστωσης και να ενισχύσουν έτσι τη δυνατότητα αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού τους κινδύνου.

Το ΚΜΠ στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης. Η λειτουργία του ΚΜΠ συμβάλλει παράλληλα στην προώθηση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, καθώς και στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ποια στοιχεία «ανεβαίνουν» στην πλατφόρμα

Στο ΚΜΠ συλλέγονται σε μηνιαία βάση και αποθηκεύονται αναλυτικά δεδομένα για κάθε μορφής πίστωση, ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 2.000 ευρώ (ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη) για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και του ποσού των 5.000 ευρώ (ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη) για νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα 25 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς. Για παράδειγμα, τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τους πιστωτές με ημερομηνία αναφοράς την 30η Νοεμβρίου 2025 είναι ήδη διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Πιστωτικών Εκθέσεων, ενώ τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα είναι διαθέσιμα μετά την 6η Φεβρουαρίου 2026.

Τα είδη των πιστώσεων που συλλέγονται περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), καθώς και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις των πιστώσεων αυτών, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και παρέχοντας σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης.

Τα Δεδομένα που τηρεί το ΚΜΠ προέρχονται αποκλειστικά από τις μηνιαίες αναγγελίες των πιστωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους στο εξωτερικό), καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, οι κατηγορίες των πιστωτών που υποχρεούνται να παρέχουν δεδομένα στο ΚΜΠ είναι:

Πιστωτικά ιδρύματα

Υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή

Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης

Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Πιστωτικά ιδρύματα υπό εκκαθάριση

Λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και οι γενικές πληροφορίες των οφειλετών διασταυρώνονται με δεδομένα που αντλούνται από κρατικούς φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δώδεκα ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Βαθμολογεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τους πολίτες με το ΚΜΠ;

Όχι. Το ΚΜΠ δεν εκδίδει βαθμολογία και δεν αξιολογεί τη συναλλακτική συμπεριφορά των πολιτών. Συλλέγει και τηρεί μόνο τα στοιχεία που υποβάλλουν οι πιστωτές.

2. Είναι το ΚΜΠ ένας «νέος Τειρεσίας»;

Όχι. Το ΚΜΠ δεν είναι ιδιωτικό πιστωτικό γραφείο (ΙΠΓ) όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Δεν παρέχει ειδοποιήσεις, αξιολογήσεις ή αποφάσεις. Ο ρόλος των ΙΠΓ είναι συνήθως συμπληρωματικός ενός ΚΜΠ. Επίσης η πληροφόρηση που παρέχει το ΚΜΠ είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

3. Ποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία μας;

Πρόσβαση έχετε μόνο εσείς, και ο πιστωτής σας, βάσει νόμιμου σκοπού.

Έχουν επίσης πρόσβαση:

-συγκεκριμένοι οργανισμοί του Ελληνικού Δημοσίου για σκοπούς εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων τους,

-η ΤτΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους.

4. Γιατί είναι χρήσιμο το ΚΜΠ;

Είναι χρήσιμο γιατί:

-δίνει στους πολίτες για πρώτη φορά και χωρίς κόστος την ευκαιρία να έχουν την πλήρη εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης,

-συμβάλλει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας,

-ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά,

-συμβάλλει στην πρόληψη της υπερχρέωσης και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,

-κάνει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία αξιολόγησης νέων αιτήσεων χρηματοδότησης.

5. Τι είδους δεδομένα περιλαμβάνει το ΚΜΠ;

Τα είδη των πιστώσεων που συλλέγονται περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), καθώς και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις των πιστώσεων αυτών.

6. Επηρεάζει η λειτουργία του ΚΜΠ τη διαδικασία έγκρισης δανείου;

Η ΤτΕ δεν εμπλέκεται στην αξιολόγηση ή έγκριση δανείων. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που ήδη χρησιμοποιούσαν. Μέσω του ΚΜΠ μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την πληρότητα των πιστωτικών πληροφοριών για τους οφειλέτες με τους οποίους έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν σύμβαση πίστωσης και να ενισχύσουν έτσι τη δυνατότητα αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού τους κινδύνου.

7. Τι γίνεται αν εντοπίσουμε κάποιο λάθος;

Μπορείτε άμεσα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση να κάνετε αίτηση αμφισβήτησης μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Η διόρθωση γίνεται στη συνέχεια από τον πιστωτή που υπέβαλε τα δεδομένα. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και διασφαλίζει την ορθή υποβολή.

8. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα;

: Το ΚΜΠ λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η ΤτΕ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και διασφαλίζει πλήρη προστασία των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πληροφοριών.

9. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης;

Τίποτα. Τα στοιχεία υποβάλλονται από τους πιστωτές. Ο πολίτης μπορεί, αν το επιθυμεί, να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα του μέσω της δωρεάν έκδοσης της πιστωτικής του έκθεσης.

10. Σε τι διαφέρει το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ) από το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΜΠΑ) και το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ);

Είναι τρεις διαφορετικές βάσεις με διαφορετικούς σκοπούς:

-Το ΚΜΠ έχει κύριο σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παρέχοντας άμεσα στους οφειλέτες την πλήρη εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης.

-Το ΜΠΑ, όταν ολοκληρωθεί, θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των οφειλών προς το Δημόσιο και θα δίνει σχετική βαθμολογία.

-Το ΜΠΙΧ, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα μητρώα και θα δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα του ιδιωτικού χρέους.

11. Γιατί δεν συμφωνούν τα στοιχεία στην αναφορά με τα στοιχεία που βλέπω στο λογαριασμό μου μέσω web banking;

Τα στοιχεία γίνονται διαθέσιμα μέσω των πιστωτικών εκθέσεων 25 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς Για παράδειγμα, τα στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο του 2026 θα είναι διαθέσιμα στις 6 Μαρτίου 2026.

Επομένως, τα στοιχεία που εμφανίζονται στην Πιστωτική Έκθεση πιθανόν να μην αποτυπώνουν πλήρως την πιστωτική κατάσταση του οφειλέτη τη χρονική στιγμή της έκδοσης της Πιστωτικής Έκθεσης, όπως για παράδειγμα να μη περιλαμβάνουν πρόσφατες πληρωμές μιας οφειλής.

12. Έχω μια πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 1.800 ευρώ. Γιατί δεν την βλέπω στην πιστωτική μου έκθεση;

Στο ΚΜΠ συλλέγονται σε μηνιαία βάση και αποθηκεύονται αναλυτικά Δεδομένα για κάθε μορφής πίστωση ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 2.000 ευρώ (ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη) για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και αντίστοιχα του ποσού των 5.000 ευρώ (ανά πιστωτή και ανά οφειλέτη) για νομικά πρόσωπα.

Πηγή: ot.gr

