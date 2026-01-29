newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Ιανουαρίου 2026, 07:53

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος ζητά τη ρύθμιση των 120 δόσεων – Οι κίνδυνοι για οικονομία – Το σχέδιο για νέο παραγωγικό μοντέλο

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Την άμεση ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας τονίζει ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΒΕΑ).

Οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, μέλη του ΕΒΕΑ εκπροσωπούν το 50% του ΑΕΠ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου επισημαίνει τους κινδύνους που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία, «παρά το γεγονός πώς οι επιδόσεις της και συνολικά η κατάσταση της δεν συγκρίνονται με την περίοδο πριν από επτά χρόνια», όπως υπογραμμίζει. «Οι ρυθμοί ανάπτυξης κινούνται θετικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών πάει καλύτερα και συνολικά οι αξίες της ελληνικής οικονομίας είναι υψηλότερες», συμπλήρωσε.

Ο Γιάννης Μπρατάκος στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με τους δημοσιογράφους εντόπισε τους κινδύνους της ελληνικής οικονομίας στις γεωπολιτικές προκλήσεις, στο σπιράλ χρέους σε Ευρώπη και ΗΠΑ, στην κλιματική κρίση και την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ό,τι αφορά το σκέλος των υπερτιμημένων αξιών για εταιρείες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. «Και είναι λόγοι για τους οποίους απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο θα τη θωρακίζει απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις», εξήγησε παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και πρωτοβουλίες του ΕΒΕΑ.

Οι γεωπολιτικές προκλήσεις

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ έθεσε ως υπ’αριθμόν έναν κίνδυνο τις γεωπολιτικές προκλήσεις. «Είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη», σημειώνοντας τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Ταυτόχρονα πρόσθεσε και τις νέες προκλήσεις της γειτονικής Τουρκίας.

«Οι προκλήσεις αυτές είναι ανησυχητικές και απειλούν με φρένο τις επενδύσεις», τόνισε ο Γιάννης Μπρατάκος.

Κίνδυνος η κλιματική κρίση σύμφωνα με το ΕΒΕΑ

Για το ΕΒΕΑ ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι η κλιματική κρίση. «Οι πλημμύρες που προκάλεσε ο Ντάνιελ κόστισαν 4,5 δισ ευρώ. Το ΙΟΒΕ υπολόγισε σε μελέτη του το κόστος της κλιματικής κρίσης σε 16 δισ. ευρώ ετησίως. Αν λάβουμε υπόψη μας μία πιο συντηρητική εκτίμηση, όπως αυτή του Ντάνιελ, τότε αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία», επισήμανε ο Μπρατάκος για να προσθέσει: «Όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης θα κινούνται με χαμηλότερους ρυθμούς ένα κόστος της τάξης των 4,5 δισ. ως προς το ΑΕΠ θα είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί», προέβλεψε.

Απειλή το σπιράλ του χρέους λέει το ΕΒΕΑ

Μπορεί το ελληνικό χρέος να έχει ρυθμιστεί και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να έχει μειωθεί αλλά η αποπληρωμή τόκων από το 2032 και μετά θα είναι δύσκολο να καλυφθούν με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2,1%, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Την ίδια στιγμή προειδοποίησε για πιθανές επιπτώσεις από το πρόβλημα χρέους που αντιμετωπίζουν για παράδειγμα η Γαλλία, που είναι στο 120% του ΑΕΠ αλλά και οι ΗΠΑ με 36 τρισ. δολάρια. Επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να συμπαρασύρουν τη διεθνή και φυσικά και την ελληνική οικονομία αν υπάρχει εκτροχιασμός των προαναφερόμενων μεγεθών ή στο ενδεχόμενο μιας διεθνούς ύφεσης.

Η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τριγμούς διεθνώς και στην ελληνική οικονομία, ο Γιάννης Μπρατάκος συμπεριέλαβε και την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Και δεν εννοώ ως τεχνολογική εξέλιξη αλλά ως προς τις υπερτιμημένες αξίες που έχουν πυροδοτηθεί», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ φέρνοντας το ακόλουθο παράδειγμα: Η αξία της TESLA είχε φτάσει στα 1,7 τρισ. δολ. και τώρα έχει υποχωρήσει στο 1 τρισ. δολ. Όταν όλες μαζί οι υπόλοιπες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αθροίζουν μία αξία 450 δισ. δολ. Αυτά όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι πραγματικά μεγέθη. Πρόκειται για εικονικές αξίες».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επικαλέστηκε δε, και τις προβλέψεις οίκων που διαπιστώνουν ότι το AI θα είναι η επόμενη φούσκα μετά από εκείνη των «dot com».

Πολιτική σταθερότητα

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας: «Όλοι οι κίνδυνοι συνηγορούν αφενός στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα στη χώρας μας. Όποια κι αν είναι η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεργασίας», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήμανε δε, τη σημασία που έχει η άμεση αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό και στοχευμένες πολιτικές.

Προϋπόθεση για μία ανθεκτική οικονομία, σύμφωνα με τον Μπρατάκο, είναι οι υγιείς επιχειρήσεις και με δυνατότητα πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το αίτημα του ΕΒΕΑ για 120 δόσεις

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μίλησε και για τη «θηλειά» των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρότερων που είναι οι οφειλές, τα χρέη καθώς και για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Όπως εξήγησε οι 24 δόσεις δεν διευκολύνουν στην αποπληρωμή των χρεών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και άλλους φορείς. «Σε μία περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη της συνέχισης της αναπτυξιακής τους τροχιάς, θεωρούμε ότι η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών σε 120 δόσεις αποτελεί τη μόνη ενδεικνυόμενη λύση. Η ελληνική οικονομία έχει πλεονάσματα μπορεί να καλύψει το κόστος μίας τέτοιας λύσης», είπε για να προτείνει ακόμη και τη δυνατότητα η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις να είναι πάγια.

Η χρηματοδότηση και η πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των τραπεζών: «Οι μικρές επιχειρήσεις με βάση τους δείκτες που έχουν οι τράπεζες είναι unbankable…», υποστήριξε ο Γιάννης Μπρατάκος.

Το ΕΒΕΑ προχωρά σε μία πρωτοβουλία ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις τράπεζες. «Ετοιμάζουμε μία πλατφόρμα, στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ένα επενδυτικό σχέδιο και το ΕΒΕΑ με τη συνδρομή ειδικών θα προχωρά στην αξιολόγηση του. Στη συνέχεια το Επιμελητήριο θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό πιστοληπτικής αξιολόγησης. Με αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αιτούνται τη χρηματοδότηση των τραπεζών», εξήγησε ο Μπρατάκος.

Το ενεργειακό κόστος

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κλήθηκε να σχολιάσει και το υψηλό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Ο ίδιος ζήτησε κρατική παρέμβαση για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων, δείχνοντας πιθανές πρωτοβουλίες από τη ΔΕΗ, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει και ο ανταγωνισμός. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ χαρακτήρισε σύνθετο το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, ενώ τόνισε τη σημασία της δρομολόγησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ιδίως των διεθνών. Μάλιστα πρότεινε την ανάγκη υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
The Explain Project 29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο