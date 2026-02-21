Ποιοι πάνε ταμείο από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου
Οι προγραμματισμένες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, όπως τις ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.324.406 δικαιούχους, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– στις 24 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,
– στις 26 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,
– στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026,
– από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
– στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
– 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
