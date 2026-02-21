newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιοι πάνε ταμείο από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Φεβρουαρίου 2026, 10:18

Ποιοι πάνε ταμείο από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 27 Φεβρουαρίου

Οι προγραμματισμένες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, όπως τις ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.324.406 δικαιούχους, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 24 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,

– στις 26 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026,

– στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026,

– από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

– στις 27 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

World
Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Τι σημαίνει η ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Σύνταξη
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο