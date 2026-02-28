Ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το τραγικό δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος», όπου έχασε τόσο άδικα τη ζωή της η Μαρία Λαδά, ιδρυτικό στέλεχος της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», τονίζεται στην ανακοίνωση του σωματείου.

«Το τραγικό γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμα δυστύχημα – Είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής»

Στην ίδια ανακοίνωση, το σωματείο ΑμεΑ αποχαιρετά με βαθιά οδύνη αλλά και αίσθημα ευθύνης «το ιδρυτικό της μέλος και πρωτοπόρο αγωνίστρια για την προσβασιμότητα και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχασε αιφνιδίως τη ζωή της στην Αθήνα», έπειτα από τραυματισμό στον χώρο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» όπου είχε μεταβεί για να συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες.

Ο ΥΠΕΡΙΩΝ υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας, θέτοντας δημόσια ερωτήματα για την ασφάλεια των υποδομών, τον έλεγχο και τη λογοδοσία των αρμόδιων φορέων, ενώ συγκαλεί έκτακτο Δ.Σ. για τον τρόπο αποχαιρετισμού της Μαρίας Λαδά και τις περαιτέρω ενέργειες.

Δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»: Ολόκληρη η ανακοίνωση του σωματείου

»Η απώλεια της Μαρίας Λαδά δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα.

»Με βαθιά οδύνη αλλά και αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ ΥΠΕΡΙΩΝ αποχαιρετά την Μαρία Λαδά, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης και ακούραστη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στην Αθήνα, έπειτα από περιστατικό στον χώρο του αεροδρομίου Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

»Η Μαρία Λαδά δεν ήταν απλώς ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς μας. Υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια μετακίνησης και την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και διεθνή παρουσία, διεκδικούσε επί χρόνια αυτό που σε μια σύγχρονη δημοκρατία θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: ασφαλείς, προσβάσιμους και ανθρώπινους δημόσιους χώρους για όλους.

»Ήρθε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά για να μιλήσει σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες, συνεχίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον αγώνα της για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία και σπάνιες παθήσεις. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της, τραυματίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου και κατέληξε αιφνιδίως, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

»Το τραγικό αυτό γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα. Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση – είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής.

»Η απώλειά της μάς υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:

Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;

Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;

»Ο ΥΠΕΡΙΩΝ δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης. Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:

ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους

ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ

θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων

πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξεις

»Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της. Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.

»Η Μαρία Λαδά δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα. Ήταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω. Και αυτή η φωνή θα συνεχίσει να ακούγεται μέσα από εμάς.

»Για την απώλειά της γίνεται έκτατο Δ.Σ., όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος αποχαιρετισμού της, η απόδοση ευθυνών σε όποιους αποδειχθεί ότι ευθύνονται, η συμπαράσταση στην οικογένεια και σε όλα τα άτομα με αναπηρία – μέλη του ΥΠΕΡΙΩΝΑ που την αγαπούσαν και την θαύμαζαν πάρα πολύ».