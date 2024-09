Lady Gaga: Ο ρόλος της μητέρας της στη γνωριμία της με τον Μάικλ Πολάνσκι

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου πριν από λίγες ημέρες, είδαμε διασημότητες όπως την Angelina Jolie, τον Βrad Pitt με την Ines de Ramon, τον George Clooney με την Amal Alamuddin και άλλα ονόματα του κινηματογράφου. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε και η Lady Gaga, η οποία έδειξε πως βρίσκεται σε μια εξαιρετική φάση της ζωής της, τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός πραγματοποίησε μια σπάνια εμφάνιση με τον σύντροφό της Michael Polansky, αποκαλύπτοντας το δαχτυλίδι του αρραβώνα της, αλλά και το πόσο ερωτευμένη είναι στο πλευρό του.

Η ίδια σπάνια αναφέρεται στην προσωπική της ζωή, ωστόσο έχει δηλώσει για τον Polansky, πως ήταν ο άνθρωπος που την βοήθησε σε μια πολύ «σκοτεινή περίοδο, όπου έδινε τη δική της μάχη με θέματα ψυχικής υγείας».

“The missing piece in my life was having real love” 🥹 Lady Gaga is opening up about falling in love with fiancé Michael Polansky 💘 #mtvceleb pic.twitter.com/RjC3dW79m9

— MTV UK (@MTVUK) September 6, 2024