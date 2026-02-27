magazin
Η ζωή της Κάρα Ντελεβίν άλλαξε ριζικά όταν αποφάσισε να σταματήσει το αλκοόλ – «Άξιζε κάθε δευτερόλεπτο»
Η Κάρα Ντελεβίν μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2022 - Έκτοτε, η καθημερινότητα της φαντάζει τελείως διαφορετική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καθώς πλησιάζει η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου,η παγκόσμια ambasador της L’Orèal Paris, Κάρα Ντελεβίν, μίλησε για τον δρόμο της νηφαλιότητας που πλέον ακολουθεί, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος της μάρκας σε όσες κατάφεραν να «μεταμορφώσουν» τον ευατό τους και τις κοινότητές τους.

Σε παλαιότερες συνεντέυξεις της, η Ντελεβίν έχει αναφερθεί στο πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2022. Ένα χρόνο αργότερα, δήλωσε στο Elle UK ότι η διαδικασία για να κόψει το αλκοόλ «άξιζε κάθε δευτερόλεπτο».

«Για πολύ καιρό, ένιωθα ότι έκρυβα πολλά από τους ανθρώπους που με θαύμαζαν. Τελικά νιώθω ότι μπορώ να είμαι ελεύθερη και ο εαυτός μου, πλήρως», είπε τότε.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο περιοδικό People, η Κάρα Ντελεβίν περιέγραψε τη νηφαλιότητα όχι μόνο ως ένα ορόσημο, αλλά και ως μια αλλαγή στο πώς αντιλαμβάνεται την ίδια τη ζωή και τον ευατό της.

«Από τη στιγμή που η νηφαλιότητα μπήκε στη ζωή μου [με αποτέλεσμα] να έχω αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια, νιώθω πιο παιδί από ό,τι έχω νιώσει ποτέ», δήλωσε.

«Πρέπει να το προσπαθείς κάθε μέρα»

Αυτή η ανανεωμένη διάθεση έχει σαφώς επηρεάσει και την αυτοεκτίμηση της.

«Νομίζω ότι ο καθένας έχει τις δικές του μικρές ανασφάλειες ή πληγές σχετικά με την αυτοεκτίμηση και το θέμα δεν είναι να τις πολεμάς, αλλά να αγαπάς αυτό το κομμάτι του εαυτού σου και να το αποδέχεσαι», υποστήριξε η Κάρα Ντελεβίν, μιλώντας στο People.

«[Πρέπει να αποδεχτείς] τα λάθη σου και όλα όσα έχουν να κάνουν με το να είσαι άνθρωπος. [Οφείλεις να αγαπάς] αυτά τα κομμάτια του εαυτού σου άνευ όρων. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια πρακτική. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεις έτσι απλά. Πρέπει να το προσπαθείς κάθε μέρα», πρόσθεσε.

Η Κάρα Ντελεβίν προσπαθεί με απλούς, καθημερινούς τρόπους να «αγκαλιάσει» τον ευατό της: για παράδειγμα βάζει δυνατά Adele ή Rihanna στο αυτοκίνητό της και τραγουδάει με όλη της τη δύναμη. Το τελετουργικό αυτό, εξηγεί, την επανασυνδέει με το σώμα της και ηρεμεί τον θόρυβο που προέρχεται από την αδυσώπητη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μερικές φορές βλέπω κάποιον από το παράθυρο και με κοιτάζει σαν να είμαι τρελή, κάτι που μου αρέσει πολύ», είπε.

«Δεν ξέρω γιατί αυτό μου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. Νομίζω ότι η μουσική είναι πραγματικά κάτι που με βοηθά να νιώθω δυνατή. Απλά χορεύοντας και απολαμβάνοντας το σώμα μου. Έτσι ξεχνάω όλες μου τις αναστολές. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που συμβαίνουν τόσα πολλά και υπάρχει τόσος θόρυβος».

*Mε πληροφορίες από: People

