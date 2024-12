Η Κάρα Ντελεβίν μεταμφιέζεται σε Έλτον Τζον για το remake του «Step Into Christmas»

Η ηθοποιός και μοντέλο Κάρα Ντελεβίν υποδύεται τον Έλτον Τζον στο νέο βίντεο για το τραγούδι «Step Into Christmas».

Στην αρχική του κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 1973, το «Step Into Christmas» έφτασε στο Νο 24 του βρετανικού top 40 και στην κορυφή του Billboard Christmas singles chart.

Η Κάρα Ντελεβίν, η οποία είναι στενή φίλη του Τζον, δήλωσε: «Ο Έλτον ήταν πάντα το είδωλό μου. Το να πω ότι η μουσική του είχε βαθιά επίδραση πάνω μου είναι λίγο. Το να μου ζητηθεί από εκείνον να τον υποδυθώ σε αυτή την αναπαράσταση ήταν ένα όνειρο που δεν ήξερα ότι είχα μέχρι που συνέβη. Ειλικρινά, εύχομαι να μπορούσα να παριστάνω τον Έλτον κάθε μέρα».

«Ελπίζω ότι ο Έλτον μπορεί μια μέρα να μου ανταποδώσει τη χάρη και να συμφωνήσει να με υποδυθεί στην βιογραφική μου ταινία που δεν έχει ακόμη εκπονηθεί, γραφτεί, προωθηθεί ή χρηματοδοτηθεί».

Έλτον Τζον: «Αυτοσαρκαστική αίσθηση του χιούμορ»

Στο νέο βίντεο, μια ομάδα παραγωγής προετοιμάζει το σκηνικό για την άφιξη της σταρ, προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι θα είναι «αρκετά χριστουγεννιάτικο».

Ο Έλτον Τζον αναφέρθηκε και στην γνωριμία του με το μοντέλο, λέγοντας: «Είδα την Κάρα στο Glastonbury το περασμένο καλοκαίρι και λέγαμε το πόσο θα θέλαμε να συνεργαστούμε αν υπήρχε η κατάλληλη ιδέα. Έχει πλάκα να περνάς χρόνο μαζί της, έχουμε και οι δύο μια αρκετά αυτοσαρκαστική αίσθηση του χιούμορ».

«Όταν μου πρότειναν την ιδέα να με υποδυθεί κάποιος σε ένα riff στο βίντεο «Step Into Christmas του 1973», σκέφτηκα ότι ήταν η τέλεια ευκαιρία. Δόξα τω Θεώ, η Κάρα σκέφτηκε το ίδιο, γιατί βγήκε υπέροχο».

Το ντοκιμαντέρ του Έλτον Τζον με τίτλο «Elton John: Never Too Late» κυκλοφόρησε στο Disney+ στις 13 Δεκεμβρίου. Τον περασμένο μήνα, ο σταρ κυκλοφόρησε το τραγούδι Never Too Late, το οποίο έγραψε μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και βραβευμένη με Grammy Μπράντι Καρλάιλ.

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Thomas Morgan @mrtmorgan