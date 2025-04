Ο Μπέλινγκχαμ επιβεβαίωσε το επεισόδιο με τον Ρούντιγκερ αλλά…

Το επεισόδιο που είχε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ σε προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, κυριάρχησε το τελευταίο 48ωρο στην επικαιρότητα των «μερένχες» και όχι άδικα, καθώς το κλίμα στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι είναι βαρύ μετά την ήττα με 3-0 από την Άρσεναλ για την προημιτελική φάση του Champions League.

Η «βασίλισσα» θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ, στην ρεβάνς που θα διεξαχθεί αύριο στο Μπερναμπέου, αλλά στην συνέντευξη Τύπου υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημοσιογράφους για την κόντρα του Άγγλου μέσου με τον Γερμανό αμυντικό.

Ο Μπέλινγκχαμ ρωτήθηκε σχετικά και επιβεβαίωσε το επεισόδιο με τον συμπαίκτη του σε προπόνηση της ισπανικής ομάδας, αλλά παράλληλα θέλησε να υποβαθμίσει το περιστατικό.

«Αυτά γίνονται στις προπονήσεις των ομάδων. Η ένταση είναι μεγάλη και υπάρχουν στιγμές που οι φωνές είναι έντονες.

Στην προπόνηση δεν μιλάς στον συμπαίκτη σου όπως μιλάς στο σπίτι σου, στην μητέρα και τον πατέρα σου.

