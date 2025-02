Η La Liga τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού δύο εβδομάδων τον Μπέλινγκχαμ (vid)

Η διοργανώτρια αρχή της La Liga αποφάσισε να τιμωρήσει τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ για δύο αγωνιστικές, ύστερα από την εξύβριση του διαιτητή που του έδειξε την κόκκινη κάρτα. Ο Άγγλος παρόλο που προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του, μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Οσασούνα, θα μείνει εκτός αποστολής, απέναντι στη Χιρόνα (23/2) και κόντρα στην Μπέτις (2/3)

Βέβαια, ο 21χρονος θα μπορεί να αγωνιστεί κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ (26/2), στο πρώτο σκέλος των ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας, καθώς η τιμωρία του ισχύει μόνο για το πρωτάθλημα. Ο σύλλογος του θέλει να τον έχει στη διάθεση του και θα ασκήσει έφεση, ώστε να παρθεί πίσω η απόφαση.

BREAKING: Real Madrid’s Jude Bellingham banned for two La Liga matches against Girona and Real Betis following his red card for dissent against Osasuna 🚨 pic.twitter.com/vL1qucT3yU

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 19, 2025