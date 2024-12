Έλτον Τζον και Φαρέλ Γουίλιαμς: Στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού

Ο Έλτον Τζον, ο Φαρέλ Γουίλιαμς, οι Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος και το συγκρότημα Kneecap περιλαμβάνονται στη βραχεία λίστα των υποψήφιων για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Χθες το βράδυ η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες σε πολλές κατηγορίες τα βραβεία Όσκαρ 2025.

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

Το «Never Too Late» των Έλτον Τζον και Μπράντι Καρλάιλ από το ντοκιμαντέρ «Elton John: Never Too Late» και το «Sick In The Head» των Kneecap από την ομότιτλη βιογραφική τους ταινία περιλαμβάνονται στη λίστα. Το «Piece By Piece» του Φαρέλ Γουίλιαμς από την ταινία Lego για τη ζωή του, το «Compress/Repress» των Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος από την ταινία «Challengers», το «Mi Camino» της Σελίνα Γκόμεζ από το «Emilia Pérez» και ο Ρόμπι Γουίλιμας με «Forbidden Road» από το «Better Man» έχουν επίσης συμπεριληφθεί στη βραβεία λίστα.

Το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού διεκδικούν

Επίσης οι Άαρον Πιερ και Τίφανι Μπουν με το «Tell Me It’s You» (Mufasa: The Lion King), οι Άντριαν Κεσάντα και Έιμπραχαμ Αλεξάντερ για το «Like a Bird» (Sing Sing), η Αουλί Κραβάλιο με τη Ρέιτσελ Χάουζ με το «Beyond» (Moana 2), οι Καμίλ, Ζόε Σαλντάνα και Κάρλα Σοφία Γκάσκον με το «El Mal» (Emilia Pérez), οι Κρίστιεν Γουίγκ με το «Harper and Will Go West» (Will & Harper), η Λάινι Γουίλσον με «Out of Oklahoma» (Twisters) και η Μάρεν Μόρις με το «Kiss the Sky» (The Wild Robot) και η Σίρσαν Ρόναν και Νίκολας Μπρίτελ με το «Winter Coat» (Blitz) είναι επίσης υποψήφιοι.