Βραβεία Όσκαρ: Πέντε ταινίες που μας «κλείνουν» το μάτι

Η φετινή χρονιά φτάνει στο τέλος της και μένουν λίγοι μήνες μέχρι ο κόσμος του θεάματος να γνωρίσει ποιες είναι εκείνες οι ταινίες που έγραψαν ιστορία, αλλά και ποιοι είναι οι ηθοποιοί που θα τιμηθούν με το πολυπόθητο Όσκαρ.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ, της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς του Χόλιγουντ, θα στρωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα το 2025.

Πιο συγκεκριμένα η 97η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό τηλεοπτικό παρουσιαστή και κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Η κούρσα για το 2025 φαίνεται πως θα έχει έντονο ενδιαφέρον, με αρκετές ταινίες να έχουν ξεχωρίσει ως πιθανοί πρωταγωνιστές. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι ταινίες και γιατί έχουν ξεχωρίσει:

1. Anora

Σκηνοθεσία: Sean Baker

Γνωστός για τη δημιουργία ανεξάρτητων ταινιών μεγάλου μήκους («Τhe Florida Project», «Red Rocket», «Tangerine») με θέμα τις ζωές ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο -ειδικά μεταναστών και εργαζομένων του σεξ- ο Αμερικανός Sean Baker σκηνοθετεί το «Anora».

Υπόθεση: Η ιστορία εξερευνά την ζωή της Ani, μιας σεξεργάτριας στο Μπρούκλιν, που παντρεύεται έναν Ρώσο κληρονόμο σε μια παρορμητική απόφαση στο Λας Βέγκας. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μείγμα ρομαντικής κωμωδίας και κοινωνικού δράματος, ενώ θίγει θέματα κοινωνικής ανισότητας, προκατάληψης και οικογενειακής πίεσης. Μείνετε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ταινίας, για να διαπιστώσετε ποια είναι πραγματικά η Anora σε ένα από τα αξέχαστα κινηματογραφικά φινάλε και σε ένα συγκινητικό ξεγύμνωμα της ψυχής με τη γλώσσα του σώματος.

Πανευτυχής, η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Greta Gerwig παρέδωσε στην «Anora» τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, η οποία πλέον προβάλλει ως το πρώτο φαβορί της σεζόν για τις σημαντικές κατηγορίες των Oscars που έρχονται.

2. The Room Next Door

Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar

Η ταινία «The Room Next Door», σε σκηνοθεσία του Pedro Almodóvar, είναι η πρώτη του αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους, με πρωταγωνίστριες την Tilda Swinton και Julianne Moore.

Υπόθεση: Το σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα «What Are You Going Through» της Sigrid Nunez. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Tilda Swinton και Julianne Moore, οι οποίες ενσαρκώνουν δύο παλιές φίλες, την Ίνγκριντ και τη Μάρθα. Οι δύο γυναίκες, που είχαν απομακρυνθεί για χρόνια, επανενώνονται σε μια συγκινητική στιγμή που συνδέεται με την απόφαση της Μάρθα να βάλει τέλος στη ζωή της.

Με λίγα λόγια εξερευνώνται θέματα όπως η απώλεια, η φιλία και το θάρρος μπροστά στον θάνατο. Η ταινία αποπνέει το γνώριμο, σκηνοθετικό στυλ του Almodóvar, με έμφαση στη συναισθηματική ένταση και την οπτική αισθητική, αλλά η μετάβαση στην αγγλική γλώσσα έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι κριτικοί επαίνεσαν τις ερμηνείες, ιδιαίτερα της Swinton, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η στιλιζαρισμένη προσέγγιση του διαλόγου δεν αποδίδεται φυσικά στα αγγλικά.

Παρά τις αντιδράσεις και τις προκλήσεις της αλλαγής γλώσσας, η ταινία διατηρεί την ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα του σκηνοθέτη.

3. Gladiator 2

Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Είναι η πολυαναμενόμενη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας του Ridley Scott, Gladiator (2000). Η ιστορία εκτυλίσσεται περίπου 15 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και εστιάζει στον Λούκιο Βήρο.

Υπόθεση: Ο Λούκιος (Paul Mescal στον ρόλο) επιστρέφει στη Ρώμη μετά από χρόνια απομόνωσης, αφού είχε σταλεί μακριά για να προστατευθεί από τις ίντριγκες. Επιστρέφοντας, συλλαμβάνεται από τον Ρωμαίο στρατηγό Μάρκο Ακάκιο (Pedro Pascal) και καταλήγει σκλάβος και μονομάχος στο Κολοσσαίο. Εμπνευσμένος από τον Μαξίμους, ο Λούκιος παλεύει για την ελευθερία του, ενώ η μητέρα του, Λουσίλλα (Connie Nielsen), προσπαθεί να τον βοηθήσει. Παράλληλα, η ταινία εξερευνά τις αντιπαλότητες εξουσίας με τους Αυτοκράτορες Καρακάλλα και Γέτα, και έναν πρώην σκλάβο, τον Μακρίνο (Denzel Washington), που σχεδιάζει να ρίξει την αυτοκρατορική δυναστεία.

Η ταινία διατηρεί τη θεατρική και οπτική μεγαλοπρέπεια της πρώτης, ενώ προσθέτει νέα στοιχεία όπως ναυμαχίες στο Κολοσσαίο και έντονα δράματα χαρακτήρων.

4. The Brutalist

Σκηνοθεσία: Brady Corbet

Το «The Brutalist» είναι δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Brady Corbet, με πρωταγωνιστές τους Adrien Brody, Felicity Jones, και Guy Pearce.

Υπόθεση: Πρόκειται για μια έντονα συναισθηματική ιστορία που εκτυλίσσεται στη μεταπολεμική Αμερική, με τον πρωταγωνιστή, τον αρχιτέκτονα László Tóth (Adrien Brody), να προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή και την καριέρα του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πλοκή εξετάζει τη σχέση του με τη σύζυγό του, Erzsébet (Felicity Jones), και τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τη συνεργασία του με έναν πλούσιο βιομήχανο, τον Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce).

Η ταινία αντλεί έμπνευση από την αρχιτεκτονική μοντερνισμού, ενώ ασχολείται με θέματα όπως η μετανάστευση, η ταυτότητα και η πάλη για την επιβίωση μέσα σε ένα σύστημα που απαιτεί προσωπικές θυσίες. Το σενάριο, πλούσιο σε συμβολισμούς, θέτει ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της εξουσίας και τη σύγκρουση ανάμεσα στην τέχνη και τον καπιταλισμό.

Μάλιστα το «The Brutalist» έχει ήδη χαρακτηριστεί «ως μια από τις πιο φιλόδοξες και κορυφαίες ταινίας της χρονιάς», ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που το αποκαλούν ως το «νέο Αμερικανικό αριστούργημα».

5. Emilia Pérez

Σκηνοθεσία: Jacques Audiard

Πρόκειται για μια ταινία – έκπληξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει αστυνομικό, μιούζικαλ και δράμα. Ξεχώρισε έντονα και στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών 2024.

Υπόθεση: Η ιστορία επικεντρώνεται στον Juan Manitas Del Monte, έναν μεξικανό εγκληματία που, ενώ βρίσκεται υπό καταδίωξη, αποφασίζει να αλλάξει ταυτότητα και φύλο, υιοθετώντας την προσωπικότητα της Emilia Pérez. Στο ταξίδι του, προσλαμβάνει μια δικηγόρο, τη Rita (Zoe Saldaña), η οποία παλεύει με τις ηθικές της αξίες, καθώς και τη σύζυγό του Jessi (Selena Gomez), που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της νέας ζωής τους.

Οι μουσικές σκηνές συνδέονται με τα συναισθήματα των χαρακτήρων και αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αφήγησης. Το σενάριο γράφτηκε από τον Audiard σε συνεργασία με τους Léa Mysius και Nicolás Giacobone, και η μουσική ανήκει στους Clément Ducol και Camille Dalmais.

Στο Φεστιβάλ των Καννών το 2024, απέσπασε θετικά σχόλια για την τολμηρή της προσέγγιση, αν και προκάλεσε αντιδράσεις για την απεικόνιση της μεξικανικής κουλτούρας. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Karla Sofía Gascón (ως Emilia), Edgar Ramírez και Adriana Paz.

