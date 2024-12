Τα Όσκαρ σε νέα εποχή – Η μεγάλη αλλαγή στη μετάδοση των φετινών βραβείων

Μια νέα εποχή έρχονται να καλωσορίσουν τα φετινά Όσκαρ. Η 97η τελετή των βραβείων θα μεταδοθεί για πρώτη φορά και μέσω streaming. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η πλατφόρμα Hulu της Disney θα προβάλει ζωντανά την εκδήλωση, ενώ για όσους δεν μπορέσουν να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο, θα είναι διαθέσιμη on demand την επόμενη ημέρα.

For the first time in history, the Oscars will be streamed live on Hulu while also airing on ABC.

Conan O’Brien is hosting the 2025 Oscars on Sunday, March 2.https://t.co/NmLCMB94QM

