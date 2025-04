Έκαψε τη μυστική, ερωτική φωλιά του αρχιτέκτονα Φρανκ Λόιντ Ράιτ και σκότωσε την ερωμένη του – κανείς δεν έμαθε γιατί

Στις 15 Αυγούστου 1914, ο Φρανκ Λόιντ Ράιτ επέβλεπε τα τελευταία στάδια της κατασκευής του Midway Gardens, ενός τεράστιου συγκροτήματος ψυχαγωγίας στη νότια πλευρά του Σικάγο. Ο Τζον, το δεύτερο από τα έξι παιδιά του, βοηθούσε στο έργο, όταν ο πατέρας του βγήκε έξω για να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα.

Όταν ο Ράιτ επέστρεψε, φαινόταν σοκαρισμένος και χρειάστηκε να στηριχτεί σε ένα τραπέζι για να μην καταρρεύσει. «Τι συνέβη;» ρώτησε ο Τζον. Το τηλεφώνημα είχε γίνει από το Ουισκόνσιν, όπου ο Ράιτ είχε χτίσει ένα κτήμα που ονομαζόταν Taliesin για τον εαυτό του και τη Μάμα Μπόρθγουικ, την ερωμένη του τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τα δύο παιδιά της από τον προηγούμενο γάμο της ήταν μαζί της εκείνη τη στιγμή. «Το Taliesin έχει πάρει φωτιά», είπε ο Ράιτ. «Γιατί τα άφησα σήμερα; Κι αν έχουν πάθει κακό;».

Μια στοιχειωμένη μέρα

Καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, ο Ράιτ έμαθε την πλήρη έκταση της τραγωδίας. Η πυρκαγιά στο Taliesin είχε τεθεί σκόπιμα και ο εμπρηστής είχε σφάξει τη Μάμα και τα παιδιά με ένα τσεκούρι προτού στραφεί σε έξι εργάτες που βρίσκονταν επίσης στο σπίτι.

Πέντε από τα εννέα θύματα πέθαναν εκείνο το απόγευμα- άλλα δύο πέθαναν αμέσως μετά, ανεβάζοντας τον τελικό αριθμό των νεκρών σε επτά.

Όπως γράφει ο Πολ Χέντρικσον σε μια βιογραφία του 2019, με τίτλο «Plagued by Fire: The Dreams and Furies of Frank Lloyd Wright», εκείνη η μέρα θα στοίχειωνε τον διάσημο αρχιτέκτονα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ταλαντούχος και σκανδαλώδης

Σήμερα, γνωρίζουμε τον Φρανκ Λόιντ Ράιτ ως τον μεγαλύτερο Αμερικανό αρχιτέκτονα, έναν οραματιστή που σχεδίασε κτίρια-ορόσημα, όπως το Μουσείο Guggenheim στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, όμως, ο Ράιτ ήταν μια από τις πιο σκανδαλώδεις διασημότητες της Αμερικής – και αυτό ξεκίνησε με τη σχέση του με τη Μάμα, την πρώτη από πολλές παράνομες σχέσεις που θα έπαιζαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλη τη χώρα.

Το 1903, ο 36χρονος Ράιτ είχε ήδη αναγνωριστεί ως αρχιτεκτονικό ταλέντο, με αρκετά μεγάλα έργα στο ενεργητικό του. Ζούσε στο Oak Park, ένα μοντέρνο προάστιο του Σικάγο, όπου η σύζυγός του Κάθριν (γνωστή ως «Κίτι»), είχε μόλις γεννήσει το μικρότερο παιδί τους, τον Ρόμπερτ.

Το τέλμα της απελπισίας

Ένα άλλο ζευγάρι του Oak Park, ο Έντουιν και η Μάμα Τζένι, πήγαν στο στούντιο του Ράιτ και του ζήτησαν να σχεδιάσει ένα σπίτι για αυτούς και τον μικρό τους γιο, Τζον.

Η Μάμα, 35 ετών τότε, ήταν μια ελκυστική, ενδιαφέρουσα γυναίκα και ασχολήθηκε ενεργά με τα σχέδια του Ράιτ για το σπίτι, το οποίο θα χτιζόταν σε μια απόσταση μικρότερη από 15 λεπτά με τα πόδια από το δικό του σπίτι στο Oak Park.

Αν και η Μάμα και ο Ράιτ έδειχναν να έχουν μια στενή σχέση, μόλις στα τέλη του 1908 οι απλοί παρατηρητές άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο γάμο του αρχιτέκτονα. Μια φιλοξενούμενη, που την επισκέφθηκε για τις διακοπές, έγραψε στο ημερολόγιό της ότι έβλεπε στην προσωπικότητα της Κίτι «χτυπήματα σε πολλούς πέτρινους τοίχους ενώ φλέρταρε με το τέλμα της απελπισίας».

Η εφημερίδα έστειλε κάποιον στο Oak Park για να πάρει συνέντευξη από την Κίτι, η οποία επέμενε ότι ο σύζυγός της ήταν «τίμιος και ειλικρινής» δηλώνοντας: «Η καρδιά μου είναι μαζί του τώρα. Αισθάνομαι σίγουρη ότι θα επιστρέψει»

Το δραπετεύον ζευγάρι

Τον Σεπτέμβριο του 1909, ο Ράιτ πήγε στη Γερμανία, δήθεν για να επιβλέψει την έκδοση ενός βιβλίου για το έργο του. Αλλά, όπως έγραψε σε έναν πελάτη του «εγκατέλειψα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου για ένα χρόνο, σε αναζήτηση μιας πνευματικής περιπέτειας».

Η Μάμα, εν τω μεταξύ, άφησε τον γιο της και την 3χρονη κόρη της Μάρθα πίσω με τον Έντουιν, για να συναντήσει τον Ράιτ στη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν μαζί στην Ευρώπη. Ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Chicago Tribune εντόπισε το δραπετεύον ζευγάρι σε ένα ξενοδοχείο στο Βερολίνο και μετέτρεψε την υπόθεση σε πρωτοσέλιδο.

Η εφημερίδα έστειλε κάποιον στο Oak Park για να πάρει συνέντευξη από την Κίτι, η οποία επέμενε ότι ο σύζυγός της ήταν «τίμιος και ειλικρινής» δηλώνοντας: «Η καρδιά μου είναι μαζί του τώρα. Αισθάνομαι σίγουρη ότι θα επιστρέψει».

Ο Ράιτ πράγματι επέστρεψε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, με τη Μάμα να μένει για λίγο στην Ευρώπη. Οι τοπικοί δημοσιογράφοι πήγαν αναζητώντας μια νέα οπτική γωνία για την ιστορία. Αν και τους είπε ότι ο γάμος του «δεν αφορά το κοινό», ένας δημοσιογράφος ανέφερε την Κίτι να λέει: «Όπως βλέπετε, είμαστε και πάλι μαζί. Η οικογένειά μας επανενώθηκε».

Η Μάμα και τα παιδιά της είχαν μόλις καθίσει για μεσημεριανό γεύμα στην αυλή, ενώ έξι εργάτες βρίσκονταν στην τραπεζαρία στην άλλη πλευρά του σπιτιού – όλους τους σέρβιρε ο ίδιος άνθρωπος, ο Τζούλιαν Κάρλτον

Το σπίτι «λαμπερό μέτωπο»

Αλλά ο Ράιτ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να σώσει το γάμο τους και ότι ήταν εκεί μόνο μέχρι να μπορέσει να φύγει για πάντα. Το σχέδιο διαφυγής του περιλάμβανε την κατασκευή ενός νέου σπιτιού στο δάσος του αγροτικού Ουισκόνσιν, κοντά στο πατρικό του σπίτι, το οποίο ονόμασε Taliesin, που στα ουαλικά σημαίνει «λαμπερό μέτωπο», επειδή βρισκόταν στο μέτωπο ενός λόφου με θέα τον ποταμό Ουισκόνσιν.

Αν και η Κίτι αρνήθηκε να δώσει διαζύγιο στον Ράιτ, ο γάμος της Μάμα είχε διαλυθεί και είχε επιστρέψει στη χρήση του πατρικού της ονόματος, Μπόρθγουικ. (Εφόσον είχε εγκαταλείψει τον Έντουιν, του δόθηκε η κηδεμονία του Τζον και της Μάρθας).

Μετακόμισε στο Taliesin, στα τέλη του 1911, προκαλώντας έναν ακόμη γύρο καταδίκης από τα μέσα ενημέρωσης. Μόλις αυτό ξεπεράστηκε, ο Ράιτ άρχισε να ξαναχτίζει την καριέρα του, ανοίγοντας ένα νέο στούντιο στο κέντρο του Σικάγο και επιστρέφοντας περιστασιακά στο Ουισκόνσιν για να περάσει χρόνο με την ερωμένη του.

Το Σάββατο, 15 Αυγούστου 1914, ο Τζον και η Μάρθα βρίσκονταν στο Taliesin για μια επίσκεψη στα τέλη του καλοκαιριού. Ο Ράιτ είχε βρεθεί μαζί τους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προτού κατευθυνθεί προς το Σικάγο και το έργο του Midway Gardens.

Η Μάμα και τα παιδιά της είχαν μόλις καθίσει για μεσημεριανό γεύμα στην αυλή, ενώ έξι εργάτες βρίσκονταν στην τραπεζαρία στην άλλη πλευρά του σπιτιού – όλους τους σέρβιρε ο ίδιος άνθρωπος, ο Τζούλιαν Κάρλτον.

Αφού έδωσε σε όλους το φαγητό τους, ο Κάρλτον επέστρεψε στην αυλή με ένα τσεκούρι και χτύπησε το πίσω μέρος του κρανίου της Μάμα, διαπερνώντας το μέχρι το μέτωπό της

Η μανία του Κάρλτον

Ο Κάρλτον βρισκόταν στο Taliesin μόλις έξι μήνες. Προερχόταν από μια φτωχή, μαύρη οικογένεια στην Αλαμπάμα και έφτασε στο Σικάγο, απ’ όπου τελικά βρήκε δουλειά ως βοηθητικό προσωπικό στο Taliesin.

Πρόσφατα είχε παραιτηθεί, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, αν και η σύζυγός του (που ήταν επίσης η μαγείρισσα) είπε ότι τον τελευταίο καιρό συμπεριφερόταν παρανοϊκά.

Αφού έδωσε σε όλους το φαγητό τους, ο Κάρλτον επέστρεψε στην αυλή με ένα τσεκούρι και χτύπησε το πίσω μέρος του κρανίου της Μάμα, διαπερνώντας το μέχρι το μέτωπό της.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στον 12χρονο Τζον. Τότε, η 8χρονη Μάρθα σηκώθηκε από το τραπέζι και έτρεξε στο σπίτι. Ο Κάρλτον την καταδίωξε, τη χτύπησε τρεις φορές με το τσεκούρι πριν της συνθλίψει το πρόσωπο με το αμβλύ άκρο.

Αφού περιέλουσε τα πτώματα με βενζίνη και τους έβαλε φωτιά, πιθανότατα έβαλε φωτιά στην πόρτα της τραπεζαρίας των εργατών, ελπίζοντας να σκοτώσει τους άντρες καθώς έφευγαν πίσω από τις φλόγες.

Κάποιοι, ωστόσο, διέφυγαν πηδώντας από τα παράθυρα, κυλώντας στο έδαφος για να σβήσουν τα φλεγόμενα ρούχα τους. Και τότε, με το σπίτι να καίγεται γύρω του, ο Κάρλτον έτρεξε στο υπόγειο, σκαρφαλώνοντας μέσα σε έναν λέβητα του φούρνου για να κρυφτεί. Όταν τον βρήκε η αστυνομία λίγες ώρες αργότερα, είχε ήδη προσπαθήσει να αυτοκτονήσει καταπίνοντας υδροχλωρικό οξύ.

Όπως γράφει ο Πολ Χέντρικσον σε μια βιογραφία του 2019, με τίτλο «Plagued by Fire: The Dreams and Furies of Frank Lloyd Wright», εκείνη η μέρα θα στοίχειωνε τον διάσημο αρχιτέκτονα για το υπόλοιπο της ζωής του

Στο «μπανγκαλόου του έρωτα»

Αν και ορισμένοι εικάζουν ότι είχε εξοργιστεί από μια ρατσιστική προσβολή από έναν από τους εργάτες, ο Κάρλτον δεν αποκάλυψε ποτέ τα κίνητρά του πριν πεθάνει στα χέρια της αστυνομίας λίγους μήνες αργότερα.

Εν τω μεταξύ, οι εφημερίδες μοιράζονταν με προθυμία τις λεπτομέρειες των φρικιαστικών δολοφονιών στο «μπανγκαλόου του έρωτα» που είχε χτίσει ο Ράιτ για την ερωμένη του, ενώ ορισμένοι υπαινίχθηκαν ότι η τραγωδία ήταν μια δίκαιη τιμωρία για την παραβίαση της ιερότητας του γάμου.

Ο Ράιτ έφτασε στο Taliesin αργά εκείνο το βράδυ. Με το δικό του σπίτι να αποτελεί πλέον ένα σιγοκαίον ερείπιο, πήγε στην αδελφή του Τζένι, μισό μίλι μακριά. Είχε σχεδιάσει το σπίτι γι’ αυτήν χρόνια νωρίτερα και είχε επιμείνει για ένα πιάνο στο σαλόνι.

Εκείνο το βράδυ, λέγεται ότι πήγε στο πιάνο, το οποίο είχε μάθει να παίζει από παιδί στο Μάντισον, και άρχισε να παίζει μια μελωδία του Μπαχ. Κλαίγοντας καθώς έπαιζε, κανείς δεν τόλμησε να τον διακόψει.

Μέσα από τις στάχτες πάλι και πάλι

Ο Ράιτ αποκατέστησε το Taliesin από τις στάχτες του, το έκανε δικό του σπίτι και αργότερα το επέκτεινε σε στούντιο, όπου προσέλαβε μαθητευόμενους. Το 1925, μια πυρκαγιά από ηλεκτρικά καλώδια κατέστρεψε για άλλη μια φορά τους χώρους διαβίωσης, και έτσι ξαναέχτισε το σπίτι για δεύτερη φορά.

Αλλά η τραγωδία δεν είχε τελειώσει ακόμα με το Taliesin. Ένα απόγευμα Σαββάτου, την άνοιξη του 1952, ο Ράιτ έκαιγε μερικά φύλλα και χόρτο στον χώρο του κτήματος Taliesin. Ενώ ήταν αφηρημένος, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες άρπαξαν ξαφνικά ένα κοντινό κτίριο όπου ζούσαν οι μαθητευόμενοι του Ράιτ.

Ώρες αργότερα, αφού οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, ένας από τους μαθητές του Ράιτ θυμάται ότι ο αρχιτέκτονας επιθεωρούσε τις ζημιές και βρήκε ένα κατεστραμμένο από τον καπνό πιάνο Steinway που είχε εγκαταστήσει στο σαλόνι του κοιτώνα. Προς έκπληξη των θεατών, ο Ράιτ κάθισε και πάλι και έπαιξε μέσα στην αναταραχή.

*Ο Φρανκ Λόιντ Ράιτ απεβίωσε 9 Απριλίου 1959, στο St. Joseph’s Hospital and Medical Center.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Το άνετο κτήμα στον ποταμό Ουισκόνσιν που ονομαζόταν Taliesin, όπου ο Ράιτ φιλοξενούσε τη Μάμα και τα παιδιά της, έγινε ο τόπος της αιματηρής σφαγής τους / Wisconsin Historical Society