Ένωση Παικτών Euroleague: «Μόνο με ενότητα θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού στην Ευρώπη»

Το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί το ευρωπαϊκό μπασκετ είναι αναμφίβολα η προαναγγελία της δημιουργίας μίας νέας λίγκας στην Ευρώπη σε συνεργασία του NBA και της FIBA.

Η Ένωση Παικτών Euroleague πήρε θέση για το συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας ότι μόνο μέσω της ενότητας το άθλημα θα πάει μπροστά.

«Το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει αναπτυχθεί τρομερά την τελευταία δεκαετία. Όπως ποτέ άλλοτε, οι Ευρωπαίοι παίκτες αφήνουν το στίγμα τους στο ΝΒΑ. Αντίθετα, οι Αμερικανοί παίκτες έχουν γίνει είδωλα της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης, της Euroleague, η οποία από μόνη της έχει γίνει παγκόσμια αναφορά στο μπάσκετ. Γνωστή για τη σκληρή ανταγωνιστικότητά της και την απαράμιλλη ατμόσφαιρα εντός των γηπέδων, η Euroleague συνεχίζει να προκαλεί αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

Οι παίκτες της Euroleague είναι περήφανοι για τη διοργάνωση που αγωνίζονται. Μέσω της Ένωσης Παικτών Euroleague (ELPA) που ιδρύθηκε πριν από επτά χρόνια, μπόρεσαν να επηρεάσουν άμεσα τις συνθήκες εργασίας στην Euroleague μέσω της πρώτης πανευρωπαϊκής συλλογικής σύμβασης σε οποιοδήποτε άθλημα, η οποία ανέβασε τα πρότυπα του πρωταθλήματος και συνέβαλε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο θέαμα στο γήπεδο.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να αποκαλυφθεί η πραγματική προοπτική του ευρωπαϊκού μπάσκετ συλλόγων. Αυτή η προοπτική χάνεται όταν τα σχετικά πρωταθλήματα, οι σύλλογοι και τα διοικητικά όργανα δεν λειτουργούν αρμονικά, αλλά φαινομενικά το ένα εναντίον του άλλου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική των παικτών και των φιλάθλων που είναι η ψυχή κάθε διοργάνωσης.

Η ELPA αναγνωρίζει και σέβεται τη σημαντική συμβολή του NBA και της FIBA ​​στην ανάπτυξη και την παγκόσμια αναγνώριση του μπάσκετ. Στην πραγματικότητα, το ΝΒΑ παραμένει ο φάρος έμπνευσης για τους μπασκετμπολίστες παγκοσμίως, οι οποίοι φιλοδοξούν επίσης να παίξουν για τις εθνικές τους ομάδες σε διοργανώσεις της FIBA.

Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για πιθανή δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ, είναι σαφές ότι αντί να κατακερματίζεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων, μόνο ενωμένες προσπάθειες όλων θα βοηθήσουν στη συνέχιση της ανάπτυξης του παιχνιδιού στην Ευρώπη.

Σε ένα κάλεσμα για ενότητα, η ELPA κάνει έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ας εργαστούμε μαζί για να προστατεύσουμε αυτό που κάνει το ευρωπαϊκό παιχνίδι τόσο ξεχωριστό – την παράδοση, το πάθος και την ανταγωνιστικότητά του. Το πιο σημαντικό, η κοινή μας εστίαση πρέπει να είναι στους πιστούς θαυμαστές μας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον κατακερματισμό και τη σύγχυση να διαταράξουν την εμπειρία των οπαδών μας.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η ELPA παραμένει δεσμευμένη να εργαστεί συλλογικά για να εξασφαλίσει ένα λαμπρό μέλλον για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων. Η απελευθέρωση των πραγματικών δυνατοτήτων του παιχνιδιού στην Ευρώπη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία όλων των μεγάλων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της Euroleague και των παικτών της».

Following recent announcements on potential creation of a new European basketball league, it is clear that instead of fragmenting European club basketball, only united efforts by all will help continue the growth of the game in Europe.

