Παραμύθια γεμάτα ρύπους: Πώς Χιονάτη και Μικρή Γοργόνα «δηλητηριάζουν» το περιβάλλον

Η νέα Χιονάτη της Disney δεν είναι μόνο μια ταινία που απέρριψαν οι κριτικοί. Η ταινία είχε υψηλότερες εκπομπές άνθρακα από την τελευταία ταινία Fast & Furious.

Η νέα παραγωγή της εταιρείας, σε συνδυασμό με την Μικρή Γοργόνα (και οι δύο live-action παραγωγές του κολοσσού της ψυχαγωγίας, Disney) παρήγαγαν περισσότερες εκπομπές άνθρακα από ό,τι μεγάλα αεροδρόμια από ό,τι μερικά μεγάλα αεροδρόμια σε ένα χρόνο.

Σε μια προβολή της νέας ταινίας Χιονάτη στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, οι influencers περπάτησαν μέσα από ένα τεχνητό παραμυθένιο δάσος. Μέσα εκεί, κρυμμένο, ήταν μια καλύβα σε πλήρες μέγεθος με καλαμωτή γεμάτη με μοντέλα από γούνινα ζώα. Στις ΗΠΑ, η Disney παρουσίασε ένα πραγματικό κουνέλι στο κόκκινο χαλί κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο Χόλιγουντ.

Ωστόσο, το θέμα της ταινίας για την αρμονία με τη φύση φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό κόσμο.

Έγγραφα της εταιρείας δείχνουν ότι η παραγωγή της Χιονάτης παρήγαγε περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο από την τελευταία ταινία Fast & Furious -ακόμη και αν η τελευταία αφορούσε σε αυτοκίνητα που καταναλώνουν καύσιμα.

Disney’s Snow White had higher carbon emissions than the latest Fast & Furious film.https://t.co/hXdr9Gm6H3

